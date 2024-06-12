《陪玩的女人》今首播，韩善伙首当女一！严泰九首部浪漫喜剧！两人继《救救我2》重逢

【内含完整剧情与角色介绍】

JTBC新剧《陪玩的女人》将在今晚（12日）首播，主演韩善伙、严泰九与权律，还有导演金荣焕一同出席制作发表会。



《陪玩的女人》改编自同名网路小说，讲述金盆洗手的黑道大哥徐志焕（严泰九饰演），和陪孩子一起玩的「米妮姐姐」高银河（韩善伙饰演）之间充满反转的罗曼史，导演为曾任《医生耀汉》、《今日的网漫》之副导演金荣焕。



严泰九饰演的「徐志焕」，是全国最大黑社会帮派集团代表的独生子，他亲自将父亲送进监狱，金盆洗手后带领前科者一起重获新生，现在是经营肉品加工事业的善良社长。



严泰九过去在电影电视演各种题材，如犯罪片《中国城》、惊悚悬疑的《救救我2》与《Hometown》，但从未演过浪漫喜剧题材，他表示《陪玩的女人》剧本「有趣又可爱」，虽然会害怕但想尝试，也很感谢递给自己剧本的制作公司代表。



导演金荣焕则说严泰九在萤光幕前经常是很阳刚的形象，找严泰九演浪漫喜剧难免受到怀疑，但他说：「这部电视剧就是从偏见开始的，前黑社会老大经常受到异样眼光应该很辛苦，不过他在走向正途时遇到了银河后解除武装。」透露严泰九平时其实很害羞，剧中正想呈现出他的真实样貌、展现他的新魅力。

韩善伙饰演「高银河」，是希望世界上所有儿童都能获得幸福的儿童频道影片创作者「迷你姐姐」，频道名称「和米妮一起玩吧」，订阅人数极少，但她每天仍在创作新游戏逗孩子开心。



韩善伙提及自己先前的知名作品《酒鬼都市女人们》系列，表示高银河和韩智妍都是情绪高昂的角色，「可能会有既视感，但首次读剧本的时候，感受到真的是另一个人」。除了《酒都女》她还提到《救救我2》，因为这是她和严泰九的二度合作，表示自己很期待，也希望时能听到很相配的称赞。2019年《救救我2》时，韩善伙饰演严泰九的初恋，两人有微妙情愫，时隔5年他们终於能热烈的谈场恋爱。



韩善伙也说自己对儿童频道创作者一职并不熟悉，参考了很多影片，对於编剧描绘银河的场景最为赞叹，认为编剧能从孩子们的视角写出来，就像幼儿园老师般「很了不起」。



除了严泰九和韩善伙，权律也是主演，权律扮演具温柔魅力、拥有坚定原则和信念的检察官「张贤宇」，任职於首尔中央地方检察厅暴力犯罪调查部。张贤宇的长相、性格和能力无可挑剔，还是想保护所有弱者的真正法律守护者，也是「和米妮一起玩吧」的忠实订阅者，但和徐至焕站在对立面。



除了《陪玩的女人》，权律演的另一档SBS《联结》现正播出，也就是说本周起权律周三周四出现在JTBC，周五周六在SBS，他自己也说很巧、并非他刻意为之。他透露自己为了《陪玩的女人》减重、欲表现亲切温暖的模样，又为了和徐至焕的暗面形成对比，他罕见地在这部戏穿了亮色系西装。



权律十年前也和严泰九合作过独立电影，他表示久违了、拍得很开心，也笑了笑第一次拍浪漫喜剧的严泰九：「在片场一看，严泰九不晓得是不是认清现实了，蜷缩在角落。」但他肯定严泰九的努力。

《陪玩的女人》完整发布会内容可见《TVDaily》‎，戏剧今日起每周三四晚间8点50於韩国JTBC首播。

▼更多发表会现场照片与影片



【影片】严泰九《陪玩的女人》发表会腼腆放送爱心，与韩善伙甜蜜二度合作

【影片】韩善伙《陪玩的女人》发表会散发果汁美，金荣焕导演也很懂比心

▼预告片



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