《背著善宰跑》虽然播毕但「阵雨」却大受欢迎持续延烧！告示牌再度大升32个名次！连边佑锡都说「真不像话～」

演员边佑锡刚结束台北场见面会日前返回韩国，而他的演唱实力也在现场呈现给所有粉丝们认证，即使是演员，却稳稳地唱完现场。他为本次的《背著善宰跑》演唱多首OST歌曲，而贯穿全剧的「阵雨」默默从告示牌排行榜199名上升到167名啦！

今日Billboard的官方网站上再度出现了tvN《背著善宰跑》的OST由剧中乐团Eclipse推出的歌曲「阵雨」，进入全球排行前200名并已从上周的199名上升到167名。这首由善宰所演唱的「阵雨」在剧中有著极大意义，边佑锡的演唱也造成话题，虽然是演员却演唱出爱豆的实力，在剧中这首歌曲也是善宰特地为了小素而写下的，在见面会的现场，边佑锡也在压轴演唱这首歌曲，令全场相当感动。





当台湾媒体进行联访时，也提到了「阵雨」这首歌曲在Billboard排行榜的表现，边佑锡立即对全场记者说：「很不像话对吧？」即席反应超率真又可爱，虽然相当感谢大家的支持，但自己仍然觉得非常讶异，如果他知道名次还在攀升中，一定又在感叹「太神奇了！」。





虽然电视剧《背著善宰跑》已经播毕，但善宰的人气并没有消散，依旧连续4周稳坐电视剧出演者话题性第一名。边佑锡所到之处总是造成旋风，以台湾为起点开始前进亚洲各国举办粉丝见面会，每一场次都是一票难求，就连7月6日与7日的首尔场，8000席次也同样马上售罄，宣告一位新韩流明星的诞生。



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