朱宇宰怨随著边佑锡和张基龙人气暴涨「自己也被挖」，谁叫你们好朋友如影随形XD

流出(?)的亲昵照怎么回事XDD

由刘在锡主持，HAHA、李美珠、朱宇宰等人担任班底的《玩什么好呢》（玩甚么好呢），最新一集EP.237刘在锡提到朱宇宰因边佑锡的关系变话题，结果朱宇宰有些无奈XD。

「最近佑锡很受欢迎，你也一起变成热门话题了！」刘在锡提起边佑锡爆红，粉丝疯狂「考古」边佑锡的过往，结果朱宇宰意外一起成为话题一事，朱宇宰回应：「随著佑锡和基龙（张基龙）很受欢迎，我也跟著一起……我也跟著被挖了！」他一边做著挖掘动作一边装作(?)无奈笑著。



「你怎么混在里面！感觉像以前《女高怪谈》（鬼片）！」刘在锡话一出画风瞬间转变，因为朱宇宰和边佑锡不仅同期当过模特儿，私下也是好朋友，如影随形到刘在锡开玩笑「朱宇宰像鬼一样到处都有」。这倒是真的，推特上有名邮筒（边佑锡粉丝名）就说：「如果深入挖掘边佑锡的过去，真不知道我在深入挖掘边佑锡还是朱宇宰……」



朱宇宰和边佑锡是多年好友了，两人在模特儿活动时都是隶属YG娱乐旗下的模特儿公司KPLUS，除了模特儿活动与社群帐号之外，也不时在电视萤幕同框，说「如影随形」真的不过分，边佑锡某次看朱宇宰直播被发现，朱宇宰直接赶人家走。2022年朱宇宰因《Running Man》爆红后，也和边佑锡一起现身，边佑锡直言朱宇宰是「模特儿界的搞笑艺人」，不过在游戏中也对朱宇宰表达出无限信任。去年两人一起演了《大力女子姜南顺》，播出期间边佑锡声音演出过朱宇宰直播。

변우석이 거의 주우재님을 애착인형정도로

생각하는듯

허리에 팔감고 껴안고 난리다 pic.twitter.com/PMlz3k6xfs — 첼 (@letter_1031) May 26, 2024

2,3짤 주우재 약간 변우석 찍어주는 학부모 느낌인데 pic.twitter.com/f6r4VCiksA — (@lovefrwn) May 19, 2024

나 런닝맨 나올때 주우재만 봤는데 ㄹㅇ예능잘하고 변우석이랑 같이나올때도 친해서 나왔나보네 하고 관심없었어ㅜㅜㅜㅜ이년전부터 좋아했어야ㅜㅜ주우재가 겁나부러워짐 젭알...주우재 유튜브에 나오면안되나.. pic.twitter.com/fNhfXASPl4 — (@vtvtbysu) June 11, 2024

▼2022年《Running Man》（游戏中问女友和好友日久生情相关问题，边佑锡表示对朱宇宰绝对信任，但被《RM》成员们解释成朱宇宰不够帅所以不用怕XD）



边佑锡以《背著善宰跑》爆红后，在《Running Man》透露和朱宇宰的相识是在某次模特儿活动，他被前辈要求去厕所叫一个人集合，那个人就是朱宇宰。《Salon Drip 2》上边佑锡还神秘的婉拒公开朱宇宰给自己的简讯，说自己其实较早当模特儿（边佑锡2010，朱宇宰2013），而朱宇宰「像彗星一样出现」，两人友谊从模特儿至今不变。

▼《Running Man》



▼《Salon Drip 2》



朱宇宰除了边佑锡，还点出张基龙也让自己被「挖」，因为和张基龙也是非常好的朋友，去年在《玩什么好呢》就说过张基龙是自己模特儿时期到现在的朋友。张基龙与朱宇宰、边佑锡都曾是KPLUS旗下模特儿（张基龙2012年模特儿出道，也是朱宇宰前辈），张基龙2017、18年连续以《Go Back夫妇》、《我的大叔》爆红，张基龙最近宣传《我不是英雄》在《Salon Drip 2》也提到朱宇宰，他说过两人一起度过艰难时期有种战友爱，目前分别闯戏剧圈和综艺圈都勉励过对方，张基龙还说朱宇宰有种特有的性感，黝黑皮肤和骨感。



SNS에서 활약하는 모델들! 강승현, 스테파니 리, 주우재, 장기용과 나눈 SNS 이야기.https://t.co/hK4fMdgVCl pic.twitter.com/MfWXuipQc7 — W Korea (@wkorea) November 12, 2015

▼《玩什么好呢》



▼《Salon Drip 2》



而《玩什么好呢》里播放的一场时装秀（骚，Show）影片，是跟著边佑爆红的2015年一场秀，里面模特儿可见南柱赫、张基龙、朱宇宰与边佑锡，现在这四人的名气都扩及到模特儿圈子之外，全是韩国炙手可热的明星。

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