SEVENTEEN再创一个首例！被任命为联合国教科文组织的青年亲善大使，2024影像力持续壮大～

人气男团SEVENTEEN被任命为UNESCO联合国教育、科学及文化组织的青年亲善大使，并将出席6月26日在法国巴黎总部所举行的任命仪式，意义非凡。

根据经纪公司Pledis娱乐官方发布的消息，SEVENTEEN是第一位被任命为UNESCO官方亲善大使的KPOP歌手，同时这也是该组织首次任命青年亲善大使，自2015年出道以来，SEVENTEEN不断用音乐传达成长叙事、与世界各地年轻人交流的影响力，也藉此获得了国际社会的认可。



UNESCO向来是任命世界各界知名人士为亲善大使，像是世界著名的歌唱家&指挥家普拉西多・多明哥、皇家马德里足球运动员维尼修斯、西班牙演员罗西・德・帕尔马等人，都曾担任过UNESCO亲善大使。SEVENTEEN也与UNESCO携手合作推广颇具影响力的「#GoingTogether」活动并持续捐款，倡导教育的重要性和变革。



SEVENTEEN用歌声与音乐传递著希望与梦想，克服万难、挥散汗水的正面能量也持续影响著新世代。SEVENTEEN在去年11月就曾出席在法国巴黎总部的活动，在特别分会场进行一小时的演讲和表演，成为UNESCO的「全球发言人」。



今年SEVENTEEN将於6月26日当地时间上午10点（韩国时间26日下午5点）出席在法国巴黎UNESCO总部举行的青年大使任命仪式。这一天，成员们计划与UNESCO总干事奥黛丽・阿祖莱（Audrey Azoulay）会面，进行友好交谈，并透过接受亲善大使的演讲透露具体活动计划和感想。



总干事奥黛丽・阿祖莱表示：「SEVENTEEN和UNESCO共同致力於赋予青年权力、引领变革并应对当今时代的各种挑战。透过他们的音乐和正能量，将持续激励和支持著全世界的年轻人向前迈进。」

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