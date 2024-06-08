人气女团NewJeans以新专辑《How Sweet》连续第四次取得百万销售的成功！

NewJeans推出的最新专辑《How Sweet》同样获得优异的销售成绩，在一众新生代女团里站稳脚跟！

根据HYBE旗下经纪公司ADOR在8日的报道，以Circle Chart 5月专辑排行榜，所属女团NewJeans於上月24日发行的第二张单曲专辑《How Sweet》总计售出108万5355张（综合与Weverse合计）。至此，NewJeans 自 2022 年 7 月首张以来发行的所有四张专辑均跻身百万销量榜。



出道专辑《New Jeans》和首张单曲专辑《OMG》分别售出超过159万张和166万张。特别是第二张迷你专辑《Get Up》销售超过了214万张。



NewJeans 「音乐强者」的地位也仍未被撼动，同名主打歌〈How Sweet〉与先行曲〈Bubble Gum〉一起稳坐Melon、Genie、Bugs等国内各大音乐网站的榜首。

新歌在最新美国Billboard排行榜（截至6月8日）的全球排行榜上（不包括美国）排名第7位，大众对她们将於6月21日发行的日本出道单曲专辑《Supernatural》的期待值也随之升高。



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