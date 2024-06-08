邊佑錫尺度大開「女僕裝」照樣專業走秀！身高190cm卻擁有18cm小臉，表情超萌超圈粉！

因電視劇《背著善宰跑》而人氣爆發的演員邊佑錫，6月8日在台大體育館與數千名粉絲們見面，為了本次活動他也準備了許多驚喜橋段，讓全場驚呼連連。





邊佑錫心情大好，在演出前已經忍不住先透過SNS直播跟25萬線上觀眾們互動，還透露了自己今日的表演服裝。接著他從舞台側邊跑著上台，一邊唱著歌曲「Loveholic」，穿著藍色外套的邊佑錫想要跟所有觀眾們問候，於是幾乎跑遍了整個舞台不停歇，可愛的樣子讓全場粉絲們尖叫不斷。邊佑錫用中文自我介紹，問到他還有沒有學其他中文，他立刻認真用中文回答「沒有」，令大家笑翻。





主持人提到邊佑錫的爆紅人氣，在機場接機人潮就已經擠爆，他表示今日看到這麼多人來現場看他，讓他有了真實的人氣感，還可愛到直接笑著閉起眼睛往旁邊沙發倒下去。他也打趣請主持人幫他問問大家，為什麼大家會這麼喜歡他？全場都回答「又帥又可愛」。接著邊佑錫也在舞台上直接公開身體密碼，他自己拿著捲尺拉到頭上，大約是189到190公分的身高，大手掌則是有21公分長，而臉的大小竟然只有18公分！





接下來舞台上重現許多《背著善宰跑》經典橋段，看到吻戲的時候，邊佑錫直呼「好丟臉」，他也表示34歲的那場熱吻戲碼令他印象深刻，因為包含了善宰15年來對小素的情感，自己拍攝時也非常激動。現場也抽出一位幸運粉絲重現他在雨中與小素相遇的那場戲，邊佑錫還貼心讓粉絲先冷靜別緊張，完成任務。接下來他也重現了劇中狂送飛吻的橋段，讓粉絲們超級滿足。





邊佑錫也重現自己的舊照片，被問到是否有不願意回顧的黑歷史？邊佑錫大方表示他的所有時期照片都是可以公開的，還提到自己小時候很活潑，還會到處討食物非常可愛。為了消化各種時尚，邊佑錫竟直接在舞台上換衣服，期間還告訴大家這是他的居家私服，沒想到竟是庫洛魔法使中的小櫻！令全場感到相當爆笑，不過邊佑錫沒有任何尷尬的表情，甚至要求用自己的手機與幸運粉絲合影。





粉絲們在告白橋段送上了蛋糕，讓邊佑錫差點感動落淚。接著他送上這首「그랬나봐」給台北場粉絲們，他曾在訪談中提到自己曾經錄好這首歌曲，但最後在劇中並沒有採用他的版本而是用了其他歌手所演唱的，今日邊佑錫也獻唱現場版本，讓粉絲們相當驚喜。他也表示不希望送走「善宰」這個角色，與大家一樣如果想念「善宰」的時候，可以透過OTT重溫這部作品。最後他也公開了手寫信，讀出對大家的感謝，並且送上本劇的靈魂歌曲「陣雨」。最終邊佑錫也再度感謝所有遠道而來的粉絲們，也希望大家能夠永遠維持今日的心情，接下來他也會以更帥氣的面貌繼續自己的演員之路。





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