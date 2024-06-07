GD想幫粉絲簽名卻看保鑣臉色卻步XD 短短幾秒影片瘋傳，保鑣成亮點
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GD想幫粉絲簽名卻看保鑣臉色卻步XD 短短幾秒影片瘋傳，保鑣成亮點

明星   2024年6月7日   星期五13:30   草莓  

（封面圖源：X@zzzzyng截圖）

G-Dragon（GD、權志龍）5日被任命為名校韓國科學技術院（KAIST）客座教授，校方希望能利用科技將韓國文化推展全球，以他在K-POP流行文化的地位加上KAIST的科學學術地位，強強聯手引發熱議。

*先前報導：‎GD回歸前夕再開闢新領域！成為韓國科學技術院KAIST「客座教授」

而任命儀式當天出現了有趣的插曲，X瘋傳一支影片，GD疑似是儀式結束後要上車離開，有幾名粉絲懇求GD簽名，GD靠近了粉絲一下，但看了看保鑣臉色想往前卻又退後，最後不好意思稍微鞠了躬，再向兩邊粉絲揮手後上車。原Po寫下：「G-Dragon本來就是絕對不會拒絕簽名的人，因為沒能簽名看起來很歉疚好搞笑ㅠ顆顆顆顆顆……」
（圖源：X@zzzzyng截圖）

此X貼文已破9000轉發，有人特別截圖GD表情變化說：「比起沒收到（簽名）的人，本人表情更失落，變成貓咪了？超搞笑。」也有人覺得保鑣講的話很有趣，若我們回到影片仔細聽聽，保鑣阻止粉絲時說：「不好意思──剛剛，我們做了約定，對吧？請遵守約定。」一則轉發更破了2.4萬再轉發，該網友說保鑣的台詞暖心又好笑，影片傳到‎Theqoo‎則有網友笑說保鑣友善又可愛，「好像幼稚園老師」。

後來也有其他照片或影片傳出，如GD當天沒簽名但是和小學生合影了，原Po表示GD絕不會拒絕合照，GD後來也「成功簽名」，原Po：「因為沒能簽名而悶悶不樂的G-Dragon，昨天終於在其他地點成功簽名。」影片中可見GD和粉絲邊聊天邊簽名，笑得很開心。

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