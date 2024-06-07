GD想幫粉絲簽名卻看保鑣臉色卻步XD 短短幾秒影片瘋傳，保鑣成亮點

G-Dragon（GD、權志龍）5日被任命為名校韓國科學技術院（KAIST）客座教授，校方希望能利用科技將韓國文化推展全球，以他在K-POP流行文化的地位加上KAIST的科學學術地位，強強聯手引發熱議。

*先前報導：‎GD回歸前夕再開闢新領域！成為韓國科學技術院KAIST「客座教授」

而任命儀式當天出現了有趣的插曲，X瘋傳一支影片，GD疑似是儀式結束後要上車離開，有幾名粉絲懇求GD簽名，GD靠近了粉絲一下，但看了看保鑣臉色想往前卻又退後，最後不好意思稍微鞠了躬，再向兩邊粉絲揮手後上車。原Po寫下：「G-Dragon本來就是絕對不會拒絕簽名的人，因為沒能簽名看起來很歉疚好搞笑ㅠ顆顆顆顆顆……」



지드래곤 원래싸인편지사진절대거절안하는사람이라 싸인못해준거 진짜 존나 미안해보여서개웃김ㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/4HFy6WylB7 — 짱지용 (@zzzzyng) June 5, 2024

此X貼文已破9000轉發，有人特別截圖GD表情變化說：「比起沒收到（簽名）的人，本人表情更失落，變成貓咪了？超搞笑。」也有人覺得保鑣講的話很有趣，若我們回到影片仔細聽聽，保鑣阻止粉絲時說：「不好意思──剛剛，我們做了約定，對吧？請遵守約定。」一則轉發更破了2.4萬再轉發，該網友說保鑣的台詞暖心又好笑，影片傳到‎Theqoo‎則有網友笑說保鑣友善又可愛，「好像幼稚園老師」。



아니 ㅋㅋㅋㅋ 움?ㅎㅎ 하면서 갔다가

경호원이 막아버리니까 못받은 사람보다

본인이 더 힝구 고양이됐는데? 개웃김 https://t.co/qFsCEZ1tTj pic.twitter.com/ynIUHTwPEU — 평화빼기애웅 (@GMeowD_) June 5, 2024

하지마세요×

약속지켜주세요 아까 약속했잖아요

대사가 ㅈㄴ 애틋하고 웄김 https://t.co/wG7neQDtY1 — 폰해주의 귀환 (@ae_Haeju2) June 5, 2024

後來也有其他照片或影片傳出，如GD當天沒簽名但是和小學生合影了，原Po表示GD絕不會拒絕合照，GD後來也「成功簽名」，原Po：「因為沒能簽名而悶悶不樂的G-Dragon，昨天終於在其他地點成功簽名。」影片中可見GD和粉絲邊聊天邊簽名，笑得很開心。



ㄹㅇ 사진 절대 거절 안하는 지드래곤

초등학생 아가가 사진 찍어달라고해서 사진 찍어줌ㅠㅠㅠ 스윗보이#GDRAGON https://t.co/mw2Z3zjIs9 pic.twitter.com/j9VkdY0lWP — Love plus Peace (@xxxidaisyone) June 6, 2024

싸인 못해줘서 시무룩했는데 어제 다른장소에서 마침내 싸인에 성공한 지드래곤 https://t.co/EdpVu0LqVG pic.twitter.com/0231SF4rh2 — 피스플러스원 (@peacepIusone88) June 6, 2024

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