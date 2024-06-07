GD想帮粉丝签名却看保镳脸色却步XD 短短几秒影片疯传，保镳成亮点
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GD想帮粉丝签名却看保镳脸色却步XD 短短几秒影片疯传，保镳成亮点

明星   2024年6月7日   星期五13:30   草莓  

（封面图源：X@zzzzyng截图）

G-Dragon（GD、权志龙）5日被任命为名校韩国科学技术院（KAIST）客座教授，校方希望能利用科技将韩国文化推展全球，以他在K-POP流行文化的地位加上KAIST的科学学术地位，强强联手引发热议。

*先前报导：‎GD回归前夕再开辟新领域！成为韩国科学技术院KAIST「客座教授」

而任命仪式当天出现了有趣的插曲，X疯传一支影片，GD疑似是仪式结束后要上车离开，有几名粉丝恳求GD签名，GD靠近了粉丝一下，但看了看保镳脸色想往前却又退后，最后不好意思稍微鞠了躬，再向两边粉丝挥手后上车。原Po写下：「G-Dragon本来就是绝对不会拒绝签名的人，因为没能签名看起来很歉疚好搞笑ㅠ颗颗颗颗颗……」
（图源：X@zzzzyng截图）

此X贴文已破9000转发，有人特别截图GD表情变化说：「比起没收到（签名）的人，本人表情更失落，变成猫咪了？超搞笑。」也有人觉得保镳讲的话很有趣，若我们回到影片仔细听听，保镳阻止粉丝时说：「不好意思――刚刚，我们做了约定，对吧？请遵守约定。」一则转发更破了2.4万再转发，该网友说保镳的台词暖心又好笑，影片传到‎Theqoo‎则有网友笑说保镳友善又可爱，「好像幼稚园老师」。

后来也有其他照片或影片传出，如GD当天没签名但是和小学生合影了，原Po表示GD绝不会拒绝合照，GD后来也「成功签名」，原Po：「因为没能签名而闷闷不乐的G-Dragon，昨天终於在其他地点成功签名。」影片中可见GD和粉丝边聊天边签名，笑得很开心。

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