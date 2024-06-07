GD想帮粉丝签名却看保镳脸色却步XD 短短几秒影片疯传，保镳成亮点

G-Dragon（GD、权志龙）5日被任命为名校韩国科学技术院（KAIST）客座教授，校方希望能利用科技将韩国文化推展全球，以他在K-POP流行文化的地位加上KAIST的科学学术地位，强强联手引发热议。

*先前报导：‎GD回归前夕再开辟新领域！成为韩国科学技术院KAIST「客座教授」

而任命仪式当天出现了有趣的插曲，X疯传一支影片，GD疑似是仪式结束后要上车离开，有几名粉丝恳求GD签名，GD靠近了粉丝一下，但看了看保镳脸色想往前却又退后，最后不好意思稍微鞠了躬，再向两边粉丝挥手后上车。原Po写下：「G-Dragon本来就是绝对不会拒绝签名的人，因为没能签名看起来很歉疚好搞笑ㅠ颗颗颗颗颗……」



지드래곤 원래싸인편지사진절대거절안하는사람이라 싸인못해준거 진짜 존나 미안해보여서개웃김ㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/4HFy6WylB7 — 짱지용 (@zzzzyng) June 5, 2024

此X贴文已破9000转发，有人特别截图GD表情变化说：「比起没收到（签名）的人，本人表情更失落，变成猫咪了？超搞笑。」也有人觉得保镳讲的话很有趣，若我们回到影片仔细听听，保镳阻止粉丝时说：「不好意思――刚刚，我们做了约定，对吧？请遵守约定。」一则转发更破了2.4万再转发，该网友说保镳的台词暖心又好笑，影片传到‎Theqoo‎则有网友笑说保镳友善又可爱，「好像幼稚园老师」。



아니 ㅋㅋㅋㅋ 움?ㅎㅎ 하면서 갔다가

경호원이 막아버리니까 못받은 사람보다

본인이 더 힝구 고양이됐는데? 개웃김 https://t.co/qFsCEZ1tTj pic.twitter.com/ynIUHTwPEU — 평화빼기애웅 (@GMeowD_) June 5, 2024

하지마세요×

약속지켜주세요 아까 약속했잖아요

대사가 ㅈㄴ 애틋하고 웄김 https://t.co/wG7neQDtY1 — 폰해주의 귀환 (@ae_Haeju2) June 5, 2024

后来也有其他照片或影片传出，如GD当天没签名但是和小学生合影了，原Po表示GD绝不会拒绝合照，GD后来也「成功签名」，原Po：「因为没能签名而闷闷不乐的G-Dragon，昨天终於在其他地点成功签名。」影片中可见GD和粉丝边聊天边签名，笑得很开心。



ㄹㅇ 사진 절대 거절 안하는 지드래곤

초등학생 아가가 사진 찍어달라고해서 사진 찍어줌ㅠㅠㅠ 스윗보이#GDRAGON https://t.co/mw2Z3zjIs9 pic.twitter.com/j9VkdY0lWP — Love plus Peace (@xxxidaisyone) June 6, 2024

싸인 못해줘서 시무룩했는데 어제 다른장소에서 마침내 싸인에 성공한 지드래곤 https://t.co/EdpVu0LqVG pic.twitter.com/0231SF4rh2 — 피스플러스원 (@peacepIusone88) June 6, 2024

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