《畢業》師生戀升溫～吻戲不斷♥鄭麗媛自爆拍拖會失常：變可愛女人！

憑藉唯美畫面和紮實劇本，Viu Original原創愛情韓劇《畢業》在韓國討論區收獲大量好評，不少觀眾被鄭麗媛與魏嘏雋的甜蜜互動吸引，鄭麗媛也成功搣甩前作的高冷刻薄，回歸「微笑女王」寶座！現年43歲的她近日罕有自爆愛情觀，不但坦承拍拖時秒變可愛女人，更自稱投入到「不正常」，堪稱戀愛大過天！

珍浩CP發展地下情

《畢業》講述補習講師徐惠珍（鄭麗媛 飾）成功把掹車邊學生李俊浩（魏嘏雋 飾）送入名牌大學，創下「大峙洞奇蹟」；十年後，俊浩放棄高薪厚職回到故鄉，並以講師身份成為了惠珍的同事。為了提升入學率，俊浩和惠珍一同拍攝公司廣告，試圖以傳奇師生檔形象與「補習界白髮魔女」崔亨善抗衡，更推出免費試堂吸引學生。儘管試堂當日只有全校第一名的時宇到場，他卻被二人的努力打動，更決定轉會到惠珍旗下，引發大批同學跟隨；與此同時，俊浩按捺不住向惠珍表白，更坦承對方是自己的初戀，最終她決定接受俊浩，兩人正式確定關係，並偷偷發展地下情⋯⋯



《畢業》中「徐惠珍」整天疲於奔命，甚至連假日都以工作為先，是個不折不扣的事業型女性；談到與角色的相似之處，鄭麗媛直言愛情是她人生重要一環：「當我工作時，我是那種像班長一樣努力的人，但是我在約會的時候就不像正常人了，還有很多可愛的地方！有人說，我現在已經到了難以愛人的年紀，但事實並非如此。說到愛情，我想我會一直去愛，直至死亡。」魏嘏雋亦自認戀愛時非常可愛，不過因劇情需要所以只展現了10%；由於他過去經常參演剛強劇種，所以扮演俊浩前也做了不少準備：「我聽了平時不會聽的音樂，也參考了許多劇集，有趣的是周圍的人都說我的眼神變了，我越愛俊浩，我的眼神就越溫柔。」



珍浩CP發展地下情

早前鄭麗媛曾表明視《畢業》為代表作，近日她在專訪透露甚有壓力：「遇到自己喜歡的導演後，我不想犯錯，當然導演總是鼓勵我，但是這是尋找自我的過程。」魏嘏雋則毫不吝嗇直誇姐姐表現優秀，更希望將對方推上高峰：「我可以用天使來形容她嗎？我希望更多人可以看到姐姐的真正價值！如果大家只看她以前的作品，會覺得她很冷酷，但是姐姐讓人覺得很舒服，有時還會讓我想跟她開玩笑。」



Viu Original原創愛情職場韓劇《畢業》逢星期六、日晚上10時15分在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併收看《我們，家》、《黑幫的我成了高中生》和《我明目張膽地夢想成為灰姑娘》，免費盡覽熱門韓劇。

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