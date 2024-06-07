《毕业》师生恋升温～吻戏不断♥郑丽媛自爆拍拖会失常：变可爱女人！

凭藉唯美画面和扎实剧本，Viu Original原创爱情韩剧《毕业》在韩国讨论区收获大量好评，不少观众被郑丽媛与魏嘏隽的甜蜜互动吸引，郑丽媛也成功搣甩前作的高冷刻薄，回归「微笑女王」宝座！现年43岁的她近日罕有自爆爱情观，不但坦承拍拖时秒变可爱女人，更自称投入到「不正常」，堪称恋爱大过天！

珍浩CP发展地下情

《毕业》讲述补习讲师徐惠珍（郑丽媛 饰）成功把掹车边学生李俊浩（魏嘏隽 饰）送入名牌大学，创下「大峙洞奇迹」；十年后，俊浩放弃高薪厚职回到故乡，并以讲师身份成为了惠珍的同事。为了提升入学率，俊浩和惠珍一同拍摄公司广告，试图以传奇师生档形象与「补习界白发魔女」崔亨善抗衡，更推出免费试堂吸引学生。尽管试堂当日只有全校第一名的时宇到场，他却被二人的努力打动，更决定转会到惠珍旗下，引发大批同学跟随；与此同时，俊浩按捺不住向惠珍表白，更坦承对方是自己的初恋，最终她决定接受俊浩，两人正式确定关系，并偷偷发展地下情⋯⋯



《毕业》中「徐惠珍」整天疲於奔命，甚至连假日都以工作为先，是个不折不扣的事业型女性；谈到与角色的相似之处，郑丽媛直言爱情是她人生重要一环：「当我工作时，我是那种像班长一样努力的人，但是我在约会的时候就不像正常人了，还有很多可爱的地方！有人说，我现在已经到了难以爱人的年纪，但事实并非如此。说到爱情，我想我会一直去爱，直至死亡。」魏嘏隽亦自认恋爱时非常可爱，不过因剧情需要所以只展现了10%；由於他过去经常参演刚强剧种，所以扮演俊浩前也做了不少准备：「我听了平时不会听的音乐，也参考了许多剧集，有趣的是周围的人都说我的眼神变了，我越爱俊浩，我的眼神就越温柔。」



珍浩CP发展地下情

早前郑丽媛曾表明视《毕业》为代表作，近日她在专访透露甚有压力：「遇到自己喜欢的导演后，我不想犯错，当然导演总是鼓励我，但是这是寻找自我的过程。」魏嘏隽则毫不吝啬直夸姐姐表现优秀，更希望将对方推上高峰：「我可以用天使来形容她吗？我希望更多人可以看到姐姐的真正价值！如果大家只看她以前的作品，会觉得她很冷酷，但是姐姐让人觉得很舒服，有时还会让我想跟她开玩笑。」



Viu Original原创爱情职场韩剧《毕业》逢星期六、日晚上10时15分在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看《我们，家》、《黑帮的我成了高中生》和《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》，免费尽览热门韩剧。

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