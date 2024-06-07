從不被看好，甚至連PPL都沒有，到紅遍全韓！《背著善宰跑》創下的那些紀錄

《背著善宰跑》的火爆另不少業界人士都震驚不已，雖然收視率僅為5.8%，但話題度卻輾壓其他電視劇，口碑和熱度席捲韓國，甚至在整個亞洲、乃至全球都掀起了觀看熱潮。

放眼整個業界，《背著善宰跑》也是個例外。 據韓媒報導，該劇的最後一集於5月28日播出，當天TVING的總使用時間達到250萬10小時，登上了OTT行業第一的寶座。 雖然只是一天的時間，但TVING以91831小時的差距領先於Netflix，這是韓國國內OTT行業首次超越Netflix。TVING的日均用戶數達到217萬，與Netflix的230萬隻差13萬。

《背著善宰跑》還是一部沒有PPL的電視劇，因為題材為青春校園+穿越，男女主邊佑錫和金惠奫也並非高人氣演員，tvN從一開始就沒有押寶，電視劇拍攝時根本沒接到廣告商願意提供贊助。該劇的低迷從第2集末尾開始打破，伴隨著觀眾們的口口相傳，收視率提升的同時幕後花絮、未播出片段、高光影片等全都點擊率暴增，網路還出現了很多網友們自製二創影片、圖片等，明星藝人和各大熱門綜藝也經常提到《背著善宰跑》和主演們，甚至很多品牌在宣傳時還會模仿劇中情節等，人氣大爆發。



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製片方終於看到了《背著善宰跑》的火爆人氣，聽取了廣大觀眾的意見，舉辦了和主演們一同觀看的大結局團體觀影活動，1000個席位瞬間售罄。 不僅如此，製片方又積極開了快閃店，首爾店門前徹夜大排長龍，接著又在釜山追加開設快閃店，希望讓全韓國的「善宰迷們」能夠買得盡興。



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劇中男主角善宰（邊佑錫 飾）是樂隊Eclipse的成員，團隊演唱的《陣雨》、《Run Run》等全部由邊佑錫錄製，再加上熱門OST《春雪》、《Star》、《Like A Dream》等全都登上音源榜，尤其是《陣雨》更是躋身TOP5，還榮登BILLBOARD TOP200中的第199位，廣大觀眾們喊話Eclipse，希望他們能夠走進現實開線下演唱會，這在電視劇史上實屬罕見。



와ㅁㅊ 소나기 빌보드 차트인이라니 얼마나 더대단해질 예정이신지 pic.twitter.com/1DCL4xE1R2 — 예주 (@fallinfortuna) June 5, 2024

《背著善宰跑》的劇本集、OST專輯也因為電視劇的高漲人氣而連夜趕製，據數據統計，劇本集的預售已超20000本，遠遠多出出版商預計的數量，出版商只得發通告加印，希望觀眾們能夠耐心等待。 OST專輯也是如此，刷新了電視劇OST預售紀錄。



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觀眾們到底有多愛《背著善宰跑》呢？ 觀眾們自發創建了「推進《背著善宰跑》發行藍光版」的cafe。 據悉，這類電視劇cafe會員數超過1萬的僅有8個，超過2萬的只有2個，其中之一就是《背著善宰跑》，而該劇的cafe會員已超30000人。

開播前未被任何人看好的《背著善宰跑》，以獨特的魅力吸引無數觀眾入坑，劇本、導演、演員，缺一不可，他們齊心協力地積累了一個又一個史無前例的紀錄。

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