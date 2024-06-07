从不被看好，甚至连PPL都没有，到红遍全韩！《背著善宰跑》创下的那些纪录
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从不被看好，甚至连PPL都没有，到红遍全韩！《背著善宰跑》创下的那些纪录

明星   2024年6月7日   星期五10:22   Tracy  

（封面图源：VIU《背著善宰跑》）

《背著善宰跑》的火爆另不少业界人士都震惊不已，虽然收视率仅为5.8%，但话题度却辗压其他电视剧，口碑和热度席卷韩国，甚至在整个亚洲、乃至全球都掀起了观看热潮。

放眼整个业界，《背著善宰跑》也是个例外。 据韩媒报导，该剧的最后一集於5月28日播出，当天TVING的总使用时间达到250万10小时，登上了OTT行业第一的宝座。 虽然只是一天的时间，但TVING以91831小时的差距领先於Netflix，这是韩国国内OTT行业首次超越Netflix。TVING的日均用户数达到217万，与Netflix的230万只差13万。

《背著善宰跑》还是一部没有PPL的电视剧，因为题材为青春校园+穿越，男女主边佑锡和金惠奫也并非高人气演员，tvN从一开始就没有押宝，电视剧拍摄时根本没接到广告商愿意提供赞助。该剧的低迷从第2集末尾开始打破，伴随著观众们的口口相传，收视率提升的同时幕后花絮、未播出片段、高光影片等全都点击率暴增，网路还出现了很多网友们自制二创影片、图片等，明星艺人和各大热门综艺也经常提到《背著善宰跑》和主演们，甚至很多品牌在宣传时还会模仿剧中情节等，人气大爆发。

制片方终於看到了《背著善宰跑》的火爆人气，听取了广大观众的意见，举办了和主演们一同观看的大结局团体观影活动，1000个席位瞬间售罄。 不仅如此，制片方又积极开了快闪店，首尔店门前彻夜大排长龙，接著又在釜山追加开设快闪店，希望让全韩国的「善宰迷们」能够买得尽兴。

剧中男主角善宰（边佑锡 饰）是乐队Eclipse的成员，团队演唱的《阵雨》、《Run Run》等全部由边佑锡录制，再加上热门OST《春雪》、《Star》、《Like A Dream》等全都登上音源榜，尤其是《阵雨》更是跻身TOP5，还荣登BILLBOARD TOP200中的第199位，广大观众们喊话Eclipse，希望他们能够走进现实开线下演唱会，这在电视剧史上实属罕见。

《背著善宰跑》的剧本集、OST专辑也因为电视剧的高涨人气而连夜赶制，据数据统计，剧本集的预售已超20000本，远远多出出版商预计的数量，出版商只得发通告加印，希望观众们能够耐心等待。 OST专辑也是如此，刷新了电视剧OST预售纪录。

观众们到底有多爱《背著善宰跑》呢？ 观众们自发创建了「推进《背著善宰跑》发行蓝光版」的cafe。 据悉，这类电视剧cafe会员数超过1万的仅有8个，超过2万的只有2个，其中之一就是《背著善宰跑》，而该剧的cafe会员已超30000人。

开播前未被任何人看好的《背著善宰跑》，以独特的魅力吸引无数观众入坑，剧本、导演、演员，缺一不可，他们齐心协力地积累了一个又一个史无前例的纪录。

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