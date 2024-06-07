「善宰」抵台粉絲熱情接機！這個東西瘋狂吸引邊佑錫目光，忍不住大笑
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「善宰」抵台粉絲熱情接機！這個東西瘋狂吸引邊佑錫目光，忍不住大笑

明星   2024年6月7日   星期五10:04   Tracy  

（封面圖源：TV DAILY）

6日，「善宰」邊佑錫經由首爾仁川機場飛往台灣舉辦粉絲會，無論是韓國本土粉絲還是台灣粉絲，都給足了面子，讓新晉大勢享受到了人潮，接機和送機的粉絲們將機場圍得水泄不通。

邊佑錫搭機期間也不忘寵粉，拍攝了多張機內自拍照分享給粉絲，好皮膚看得粉絲們直呼「牛奶皮膚」。 抵達台灣桃園機場後，邊佑錫並未走VIP通道，而是直接近距離和粉絲們見面，看到特意為他前來的廣大粉絲們，邊佑錫直接笑得合不攏嘴，不停伸出長長的手臂與眾人打招呼。

此時，一位粉絲強烈吸引了邊佑錫的注意。 這位粉絲「扛」著和邊佑錫本人同比例的人形立牌，190cm尺寸十分惹眼，成功吸引到了邊佑錫，他看到之後指著人形立牌，大笑不止，還示意身邊人一起看，看來十分滿意粉絲的應援方式。接著邊佑錫直接走上前和粉絲比心，羨慕得周圍的人瘋狂尖叫。

此外，從6月起邊佑錫在臺北、曼谷、首爾、香港等地與粉絲見面，同時於7月6、7日返回首爾舉辦見面會。 據悉首爾場開票時前方等待人數最多高達70萬8284人，這也讓網友直呼：「人生第一次看到這種數字。」

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