「善宰」抵台粉絲熱情接機！這個東西瘋狂吸引邊佑錫目光，忍不住大笑

6日，「善宰」邊佑錫經由首爾仁川機場飛往台灣舉辦粉絲會，無論是韓國本土粉絲還是台灣粉絲，都給足了面子，讓新晉大勢享受到了人潮，接機和送機的粉絲們將機場圍得水泄不通。

邊佑錫搭機期間也不忘寵粉，拍攝了多張機內自拍照分享給粉絲，好皮膚看得粉絲們直呼「牛奶皮膚」。 抵達台灣桃園機場後，邊佑錫並未走VIP通道，而是直接近距離和粉絲們見面，看到特意為他前來的廣大粉絲們，邊佑錫直接笑得合不攏嘴，不停伸出長長的手臂與眾人打招呼。



변우석 피부 ㅈㄴ 부럽다

피부과 열심히 다니고 콜라겐 챙겨먹는 남자 다운 피부 pic.twitter.com/wLcr3ZMTHC — 도 (@Dxxo___) June 6, 2024

此時，一位粉絲強烈吸引了邊佑錫的注意。 這位粉絲「扛」著和邊佑錫本人同比例的人形立牌，190cm尺寸十分惹眼，成功吸引到了邊佑錫，他看到之後指著人形立牌，大笑不止，還示意身邊人一起看，看來十分滿意粉絲的應援方式。接著邊佑錫直接走上前和粉絲比心，羨慕得周圍的人瘋狂尖叫。



하핳 저거 봤어요?

(두리번) (두리번) (이때다.ᐟ)

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ



근데 인파를 뚫고 가니까 여주한테 가는 남주 같자너ㅠ pic.twitter.com/IlLD7B8Z08 — 재채기 (@sneezing_b) June 6, 2024

우석이 대만에서 변선재 다보여줬네 ㅠㅠ

등신대 가져온 휀걸 보고 너무 행복해보인다

가야된다는데 휀걸한테 가는 변우석 심장아파 ㅠㅠ

이래서 변우석 하나봄 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/0ItBHIvCRK — (@Nin_ni77) June 6, 2024

240606 #변우석



팬분이 진짜 우석이 등신대 업고 오셔서 빵터졌엌ㅋㅋ pic.twitter.com/lKd0AJYED1 — ً (@blueflame0_0) June 6, 2024

변우석 등신대 들고 오신

대만 휀걸



우석 등신대 자세히 보니까

한글로 '우석업고튀어' 머리에 달아 놓았어



외국어라서 만들기 힘들었을거

+ 큰 등신대 업고 기다린거



이건 진짜 '사랑'임.... pic.twitter.com/Nl881oNIfE — 잡담하는 온단 (@0dan79) June 6, 2024

此外，從6月起邊佑錫在臺北、曼谷、首爾、香港等地與粉絲見面，同時於7月6、7日返回首爾舉辦見面會。 據悉首爾場開票時前方等待人數最多高達70萬8284人，這也讓網友直呼：「人生第一次看到這種數字。」

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