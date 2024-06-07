【影片】IU機場路突然蹲下驚呆保鑣，結果拎起一隻鞋子！
廣告
【影片】IU機場路突然蹲下驚呆保鑣，結果拎起一隻鞋子！

【影片】IU機場路突然蹲下驚呆保鑣，結果拎起一隻鞋子！

明星   2024年6月7日   星期五09:00   草莓  

女神IU昨(6)日赴馬來西亞舉行世界巡迴演唱會《HEREH》吉隆波站，在仁川機場發生了一個小插曲。

IU在仁川機場機場路一路超寵粉，就算戴口罩也掩飾不了她的甜美笑容，她親切應粉絲要求比各種愛心等姿勢，還會嘗試靠近粉絲想聽清楚粉絲的話，更暖心的是，她察覺地上有一隻鞋子竟蹲下撿起來！
（圖源：TVDaily）

記者拍下的影片中可見（上方影片1:06起），一開始保鑣以為她是被絆倒直覺想扶起她，沒想到她竟拎起一隻鞋子來，保鑣看到鞋子便大喊：「鞋子主人！鞋子主人！」IU繼續拎著鞋子走了幾步路，應是親自給了鞋子主人。
（圖源：TVDaily）

粉絲覺得IU暖心之外，也覺得場面相當有趣，有網友說：「IU姐姐突然蹲下來，保鑣都驚呆了，她卻撿起一隻Crocs（該鞋子品牌）……ㅇ.ㅇ太搞笑了。」「哈ㅠ，IU出國路上的灰姑娘事件，是一隻失去主人的Crocs流浪九泉的故事。」

*當天相關機場照可見：‎【多圖】是仙女！IU赴馬來西亞，機場路純白色系清爽登場，親切邊過馬路邊比心

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
  • 標籤 :
  • IU
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 【影片】IU機場路突然蹲下驚呆保鑣，結果拎起一隻鞋子！
© 2024 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手