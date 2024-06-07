【影片】IU機場路突然蹲下驚呆保鑣，結果拎起一隻鞋子！

女神IU昨(6)日赴馬來西亞舉行世界巡迴演唱會《HEREH》吉隆波站，在仁川機場發生了一個小插曲。

IU在仁川機場機場路一路超寵粉，就算戴口罩也掩飾不了她的甜美笑容，她親切應粉絲要求比各種愛心等姿勢，還會嘗試靠近粉絲想聽清楚粉絲的話，更暖心的是，她察覺地上有一隻鞋子竟蹲下撿起來！



記者拍下的影片中可見（上方影片1:06起），一開始保鑣以為她是被絆倒直覺想扶起她，沒想到她竟拎起一隻鞋子來，保鑣看到鞋子便大喊：「鞋子主人！鞋子主人！」IU繼續拎著鞋子走了幾步路，應是親自給了鞋子主人。



粉絲覺得IU暖心之外，也覺得場面相當有趣，有網友說：「IU姐姐突然蹲下來，保鑣都驚呆了，她卻撿起一隻Crocs（該鞋子品牌）……ㅇ.ㅇ太搞笑了。」「哈ㅠ，IU出國路上的灰姑娘事件，是一隻失去主人的Crocs流浪九泉的故事。」



아이유언니 갑자기 주저앉아서 경호원들 다 당황햇는데 저 크록스 주웟어요...ㅇ.ㅇ 인거 너무 웃김 pic.twitter.com/VwxrWOnDFR — 귀욤망이 (@deadomang) June 6, 2024

하ㅠ 아이유 출국길 신데렐라 사건



주인을 잃은 크록스 한 짝이 구천을 떠돌게 된 사건이다 pic.twitter.com/i2OzTxjpkf — 아이유 영상 (@IUarchiving) June 6, 2024

*當天相關機場照可見：‎【多圖】是仙女！IU赴馬來西亞，機場路純白色系清爽登場，親切邊過馬路邊比心

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