「善宰」抵台粉丝热情接机！这个东西疯狂吸引边佑锡目光，忍不住大笑
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「善宰」抵台粉丝热情接机！这个东西疯狂吸引边佑锡目光，忍不住大笑

明星   2024年6月7日   星期五10:04   Tracy  

（封面图源：TV DAILY）

6日，「善宰」边佑锡经由首尔仁川机场飞往台湾举办粉丝会，无论是韩国本土粉丝还是台湾粉丝，都给足了面子，让新晋大势享受到了人潮，接机和送机的粉丝们将机场围得水泄不通。

边佑锡搭机期间也不忘宠粉，拍摄了多张机内自拍照分享给粉丝，好皮肤看得粉丝们直呼「牛奶皮肤」。 抵达台湾桃园机场后，边佑锡并未走VIP通道，而是直接近距离和粉丝们见面，看到特意为他前来的广大粉丝们，边佑锡直接笑得合不拢嘴，不停伸出长长的手臂与众人打招呼。

此时，一位粉丝强烈吸引了边佑锡的注意。 这位粉丝「扛」著和边佑锡本人同比例的人形立牌，190cm尺寸十分惹眼，成功吸引到了边佑锡，他看到之后指著人形立牌，大笑不止，还示意身边人一起看，看来十分满意粉丝的应援方式。接著边佑锡直接走上前和粉丝比心，羡慕得周围的人疯狂尖叫。

此外，从6月起边佑锡在台北、曼谷、首尔、香港等地与粉丝见面，同时於7月6、7日返回首尔举办见面会。 据悉首尔场开票时前方等待人数最多高达70万8284人，这也让网友直呼：「人生第一次看到这种数字。」

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