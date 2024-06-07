「善宰」抵台粉丝热情接机！这个东西疯狂吸引边佑锡目光，忍不住大笑

6日，「善宰」边佑锡经由首尔仁川机场飞往台湾举办粉丝会，无论是韩国本土粉丝还是台湾粉丝，都给足了面子，让新晋大势享受到了人潮，接机和送机的粉丝们将机场围得水泄不通。

边佑锡搭机期间也不忘宠粉，拍摄了多张机内自拍照分享给粉丝，好皮肤看得粉丝们直呼「牛奶皮肤」。 抵达台湾桃园机场后，边佑锡并未走VIP通道，而是直接近距离和粉丝们见面，看到特意为他前来的广大粉丝们，边佑锡直接笑得合不拢嘴，不停伸出长长的手臂与众人打招呼。



변우석 피부 ㅈㄴ 부럽다

피부과 열심히 다니고 콜라겐 챙겨먹는 남자 다운 피부 pic.twitter.com/wLcr3ZMTHC — 도 (@Dxxo___) June 6, 2024

此时，一位粉丝强烈吸引了边佑锡的注意。 这位粉丝「扛」著和边佑锡本人同比例的人形立牌，190cm尺寸十分惹眼，成功吸引到了边佑锡，他看到之后指著人形立牌，大笑不止，还示意身边人一起看，看来十分满意粉丝的应援方式。接著边佑锡直接走上前和粉丝比心，羡慕得周围的人疯狂尖叫。



하핳 저거 봤어요?

(두리번) (두리번) (이때다.ᐟ)

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ



근데 인파를 뚫고 가니까 여주한테 가는 남주 같자너ㅠ pic.twitter.com/IlLD7B8Z08 — 재채기 (@sneezing_b) June 6, 2024

우석이 대만에서 변선재 다보여줬네 ㅠㅠ

등신대 가져온 휀걸 보고 너무 행복해보인다

가야된다는데 휀걸한테 가는 변우석 심장아파 ㅠㅠ

이래서 변우석 하나봄 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/0ItBHIvCRK — (@Nin_ni77) June 6, 2024

240606 #변우석



팬분이 진짜 우석이 등신대 업고 오셔서 빵터졌엌ㅋㅋ pic.twitter.com/lKd0AJYED1 — ً (@blueflame0_0) June 6, 2024

변우석 등신대 들고 오신

대만 휀걸



우석 등신대 자세히 보니까

한글로 '우석업고튀어' 머리에 달아 놓았어



외국어라서 만들기 힘들었을거

+ 큰 등신대 업고 기다린거



이건 진짜 '사랑'임.... pic.twitter.com/Nl881oNIfE — 잡담하는 온단 (@0dan79) June 6, 2024

此外，从6月起边佑锡在台北、曼谷、首尔、香港等地与粉丝见面，同时於7月6、7日返回首尔举办见面会。 据悉首尔场开票时前方等待人数最多高达70万8284人，这也让网友直呼：「人生第一次看到这种数字。」

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