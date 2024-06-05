邊佑錫不僅席捲電視圈更以音樂席捲全球！《背著善宰跑》定情曲「陣雨」打進全球告示牌排行榜前200名！

近期因《背著善宰跑》人氣爆棚的演員邊佑錫，除了本週即將進行海外巡迴粉絲見面會以外，就連他在劇中的樂團Eclipse由邊佑錫所主唱的「陣雨」，也在全球告示牌音樂排行榜上衝進前200名！再度印證《背著善宰跑》在全球人氣都非常火爆！

6月4日告示牌全球排行榜前200名中，出現了tvN 電視劇《背著善宰跑》中的樂團Eclipse由邊佑錫主唱的歌曲「陣雨」，排行199名。這首歌曲在《背著善宰跑》劇中佔有相當重要的位置，從第一集就登場直到最終回，並且在多次女主角時空穿梭時，仍深深烙印在兩人的記憶中，歌曲旋律與歌詞也充滿了善宰對小素的愛，相當令人感動。



邊佑錫以模特兒出身，除了擁有男神的高挑190公分身材以及小臉外，就連歌唱實力也令人驚艷，在劇中他以樂團主唱登上舞台，並為這部作品演唱了許多OST歌曲，除了入榜的「陣雨」以外還包含「Run Run」「No Fate」「I’ll Be There」「You & I」等等，並且從拍攝花絮與訪談看來，Eclipes是真實以樂團團練來練習，也完全有實力直接登台以Live Band形式演出。



而第199名的「陣雨」突然打進告示牌，就連正式的頭像都還沒有，創造了意想不到的新紀錄。告示牌全球排行榜是包括美國當地廣播分數等在內，以全世界200多個地區的流媒體和音源銷售爲基礎，進行最有人氣的歌曲排名，因此被認爲是全球人氣指標之一。



日前美國TIME時代雜誌也將《背著善宰跑》選為今年最成功的韓國電視劇，並大讚是最佳結局。邊佑錫的火爆人氣也讓他陸續將到台灣、泰國、菲律賓、印尼、新加坡等地舉辦粉絲見面會，日後的發展也指日可待。



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