太妍近況照稍微長了一點肉，網友一致好評！瘋狂稱讚：「現在這樣健康又漂亮」、「也太可愛了吧」

（多圖&影片）感覺太妍越活越年輕了，這一組照片根本就是森林裡的精靈＆仙子。

官方公開了少女時代「太妍」為韓國藥膏品牌 Madecassol 的廣告拍攝現場影片，還有一系列的寫真畫報，一直在關注她的網友表示，感覺太妍沒有音樂作品時，稍微長了點肉的模樣更加好看，也引發許多網友共鳴。



▼太妍拍攝廣告的幕後花絮：



影片中，太妍突然冒出一句：要不要學一下高爾夫呢？分享自己最近都睡不好，認為自己應該做些活躍的事情，（超級宅女發言）感覺自己都只會待在室內或公司做事，還想著可以去採集昆蟲，總之，下定決心要做一些戶外活動！



太妍擔心著自己睡不著的原因，可能是因為體力過剩，沒曬太陽，總之就是因為沒在運動，接著又想說要踢踢足球，不停發想著新的活動方式，祝福太妍可以找到想要的活動，消耗一下體力，讓她在晚上時能夠睡個好覺～。





此外，一系列曝光的照片和影片，也讓網友感嘆太妍終於不是過瘦的狀態，稍微長點肉看起來更健康漂亮，展現出了更棒的面貌，更有一堆人誇讚她現在特別可愛（提到精靈造型很適合她），甚至感覺太妍越活越年輕，希望她能一直快快樂樂的就好，多吃一點健康東西，別老是吃零食。XD

▼廣告成品：



PS：在我看來，太妍就算長了一點點肉，也根本是瘦子的形象...XD

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