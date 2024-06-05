金希澈被爆帶後輩團NCT出入成人娛樂場所，緊急回應：從未單獨吃飯喝酒見面，連聯繫方式都沒有

Super Junior金希澈突然捲入始於日本的負面消息中，他親自下場解釋。

4日，X（舊Twitter）等SNS上驚爆金希澈在日本逗留期間經常和女性出入風月場所，並公開了照片。 該傳聞直指NCT成員楷燦、Johnny在日本與陪酒女之間有性交易並且涉毒，金希澈也牽扯其中。相關傳聞始於日本網民，從日推火速蔓延至了韓網，引起廣大金希澈和NCT粉絲的關注，眾人要求SM回應。

金希澈很快就通過Bubble反駁了與自己有關的傳聞。 有粉絲問他：「希澈啊，你到底在日本做了什麼？」 金希澈回應：「我也正在看，擔心在IG上闖禍，正在和公司商量中。 害怕讓你們擔心、失望，先在這裡簡單地說一下，我從沒有和公司後輩去外面吃過飯或喝過酒，也從未單獨見過他們，甚至連聯繫方式都沒有。」 雖然Bubble為付費聊天工具，明星與粉絲間的對話內容按規定不應外傳，但因此事已在韓國掀起輿論熱議，各大韓媒都在爭相報導。

此外，SM發公告回應金希澈等人的傳聞，表示「關於性交易、毒品等傳聞，經查證是完全不真實的，製造及傳播謠言是嚴重損害藝人名譽的犯罪行為。 」同時，公司表示已經收集了關於該傳聞的大量資料、文章及留言，將採取法律措施。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞