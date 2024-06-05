金希澈被爆带后辈团NCT出入成人娱乐场所，紧急回应：从未单独吃饭喝酒见面，连联系方式都没有

Super Junior金希澈突然卷入始於日本的负面消息中，他亲自下场解释。

4日，X（旧Twitter）等SNS上惊爆金希澈在日本逗留期间经常和女性出入风月场所，并公开了照片。 该传闻直指NCT成员楷灿、Johnny在日本与陪酒女之间有性交易并且涉毒，金希澈也牵扯其中。相关传闻始於日本网民，从日推火速蔓延至了韩网，引起广大金希澈和NCT粉丝的关注，众人要求SM回应。

金希澈很快就通过Bubble反驳了与自己有关的传闻。 有粉丝问他：「希澈啊，你到底在日本做了什么？」 金希澈回应：「我也正在看，担心在IG上闯祸，正在和公司商量中。 害怕让你们担心、失望，先在这里简单地说一下，我从没有和公司后辈去外面吃过饭或喝过酒，也从未单独见过他们，甚至连联系方式都没有。」 虽然Bubble为付费聊天工具，明星与粉丝间的对话内容按规定不应外传，但因此事已在韩国掀起舆论热议，各大韩媒都在争相报导。

此外，SM发公告回应金希澈等人的传闻，表示「关於性交易、毒品等传闻，经查证是完全不真实的，制造及传播谣言是严重损害艺人名誉的犯罪行为。 」同时，公司表示已经收集了关於该传闻的大量资料、文章及留言，将采取法律措施。

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