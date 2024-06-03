《聯結》田美都聯合池晟調查老友輕生真相，發現池晟染毒！昔日友情全變調，案外案黑幕連環爆！（EP.3–4）

[有雷] 由演技派演員池晟與田美都主演的《聯結》收視率節節高升，池晟遭人陷害餵毒，雖靠意志力希望戰勝毒品但卻無法盡如人意。老友離奇死亡卻指定池晟與田美都為受益人，可望他們查出真相，身邊的高中老友全都各懷鬼胎，兩人也發現自己成為攻擊目標…

以下為防雷線



刑警張在京（池晟飾）與記者吳允珍（田美都飾）突然被離世的好友指定為50億的遺產繼承人，兩人與在保險公司替死者投保的同學周頌覺得事件並不單純，於是打算一起查出更多細節真相。死者的太太也突然態度一轉願意接受解剖，但原本反對的檢察官朴振泰（權律飾）與製藥集團的主人元宗洙則相當不安，害怕解剖的結果會透露太多訊息，目前看來朴準瑞的死，與土地開發案息息相關。



允珍遇見了從調查現場下來的在京，但在京呈現極度痛苦的樣子，但卻要求允珍不可送他到醫院，允珍在其家中看見了一個包裹盒，上面寫著過世老友的名字，裡面卻放了一顆她曾見過的毒品「檸檬冰毒」，她非常訝異老友竟然出現染毒後的戒斷症狀，在京要求允珍送他到警局，因為警局也有當作證物的檸檬冰毒，他似乎在無人看見的狀態下趕緊服用。



遺囑上還提到了一個人名，是任職於該製藥集團的主管，在京與允珍都懷疑此人，於是打算前往調查。沒想到在該人的家中發現他的屍體，並且似乎剛脫離冷凍冰庫而冒出許多血水來。在京打電話回報局內時，他與允珍遭到外面投入汽油彈攻擊，整棟房子幾乎燒了起來，兩人火速逃出，但到底是誰要置他們兩人於死地？



在京擔心自己在局內偷偷服毒的畫面被發現，於是刻意自行調閱監視器查看，卻發現拍到自己的那一段落已經被刪除了！但這三天都無人登記調閱紀錄，一問之下才知道是他的下屬金昌秀曾來過！辦公室內昌秀與另一位同仁發現毒品證物離奇消失，在京表示打算掩蓋這個失誤。昌秀的行為開始另在京起疑，也漸漸有很多理由不去偵查此事件，兩人開始出現嫌隙。



在京來到友人身亡的工地現場，工地主任似乎被封口而問不出什麼線索，在京轉向附近的年糕店，老闆相當和善提供了在京想要的攝影機畫面，並提到6個月前也有人來調閱過，一問之下竟是已經喪生的朴準瑞。在京短暫離開這家店，回來時老闆竟已遭人砍殺不治……兇手也是出現在葬禮上的另一位同學…他到底要隱瞞什麼不惜殺人滅口？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞