朴宰範與KISS OF LIFE NATTY合作，時隔10年登音放！Ending妖精、塞扶手、送小卡都是第一次

朴宰範（Jay Park）近期和超實力大勢女團KISS OF LIFE成員NATTY合作新歌〈Taxi Blurr〉，他也因此相隔十年再登音樂節目（俗稱音樂放送，音放）宣傳歌曲，近年音放流行的他都做了！

首先是Ending妖精，表演結尾鏡頭會特別tag某成員多秒，讓其自由擺表情或pose，始祖應該是2016年選秀節目《PRODUCE 101》上的鄭彩娟，‎2021年SHINee Key在音放表演Ending「假喘」掀起熱潮，引發SHINee成員間甚至各家愛豆爭相發揮創意，例如‎秀出紙條或手上寫的字、搶隊友鏡頭、直接跑光不Ending……等等。



朴宰範上次登音放已是2014年〈So Good〉時期，此次再回音放，最特別的就是他在《Music Bank》（音樂銀行，音銀）Ending本來是想比臉頰愛心，後來突然模仿起當紅女團ILLIT的〈Magnetic〉「手指舞」，手指舞結束後用大拇哥比了個讚，表情相當俏皮。



要知道，朴宰範前陣子某次直播被要求跳〈Magnetic〉，可能由於是過於可愛的女團舞關係，他不懷好意(?)答應笑著跳：「I can。」，便拉高聲調「You, you, you, you」的坐著小跳了下手部舞蹈，最後比出中指來XD。上電視當然不能比中指了，改「乖巧版本」比個讚，‎Theqoo論壇‎有粉絲看了笑說：「因為無線台的關係他努力克制自己顆顆顆顆顆顆顆。」



공중파 방송용으로 애써 자제한 박재범 엔딩ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/6NAjELnkgX — 제이조아 (@jayjoah1) May 31, 2024

《Music Bank》有個特色是錄影樓梯間有個凸出半圓的扶手，大概是從‎2022年 Oh My Girl勝熙與UP10TION李鎭赫開始，每個愛豆都想鑽進扶手裡拍照，意外形成愛豆間的「樓梯挑戰」，樓梯間瞬間變成愛豆必備打卡景點。



朴宰範樓梯挑戰也做了，和NATTY拍〈Taxi Blurr〉Challenge短片當場鑽進扶手裡，給大家看看他是如何爬進去的。一看就是沒事先套好的突然之舉，NATTY被他逗笑。



最近愛豆流行的朴宰範都做了，甚至還有小卡！一般來說，愛豆都會送給前來音放應援的粉絲自己的小卡，是不同於專輯附贈卡片、外面看不到的卡，這也是近幾年所流行，想不到朴宰範為了遵循這樣的愛豆文化，也首度製作了小卡！

‎Theqoo與X上粉絲曝光朴宰範為前來音放的粉絲逆應援，一個印有「和我交往吧」的紙袋，紙袋裡除了兩張小卡還有點心、維他命、一束花和一件T-Shirt，其中一張小卡可能是前所未見的打赤膊露點小卡，後續還有其他粉絲曝光其他款小卡。在這之前，朴宰範可是2022年才首度明白「照片小卡」什麼意思呢！否則他還以為是指撲克牌，聽工作人員解釋後便對粉絲說：「自己看著辦印製吧！」



박재범 첫 공식 포카 …

뒷면 손글씨 보고 최종기절함 pic.twitter.com/VyQi2SJzJp — 박 (@whssktkfkdgo0) May 30, 2024

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포토카드 알아서 만들라고 하는 박재범 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 즈짜 너무 귀여워 ㅠ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/XCIc68xIqA — 애옹 (@byo70151477) March 30, 2022

除了以上，朴宰範也首次在音放單獨受訪，他在《M COUNTDOWN》和《Music Bank》都說「有點熟悉也有點尷尬」，不過還是親切教主持人後輩們自己的歌曲、相處得很愉快，



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