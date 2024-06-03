《联结》田美都联合池晟调查老友轻生真相，发现池晟染毒！昔日友情全变调，案外案黑幕连环爆！（EP.3–4）

[有雷] 由演技派演员池晟与田美都主演的《联结》收视率节节高升，池晟遭人陷害喂毒，虽靠意志力希望战胜毒品但却无法尽如人意。老友离奇死亡却指定池晟与田美都为受益人，可望他们查出真相，身边的高中老友全都各怀鬼胎，两人也发现自己成为攻击目标…

以下为防雷线



刑警张在京（池晟饰）与记者吴允珍（田美都饰）突然被离世的好友指定为50亿的遗产继承人，两人与在保险公司替死者投保的同学周颂觉得事件并不单纯，於是打算一起查出更多细节真相。死者的太太也突然态度一转愿意接受解剖，但原本反对的检察官朴振泰（权律饰）与制药集团的主人元宗洙则相当不安，害怕解剖的结果会透露太多讯息，目前看来朴准瑞的死，与土地开发案息息相关。



允珍遇见了从调查现场下来的在京，但在京呈现极度痛苦的样子，但却要求允珍不可送他到医院，允珍在其家中看见了一个包裹盒，上面写著过世老友的名字，里面却放了一颗她曾见过的毒品「柠檬冰毒」，她非常讶异老友竟然出现染毒后的戒断症状，在京要求允珍送他到警局，因为警局也有当作证物的柠檬冰毒，他似乎在无人看见的状态下赶紧服用。



遗嘱上还提到了一个人名，是任职於该制药集团的主管，在京与允珍都怀疑此人，於是打算前往调查。没想到在该人的家中发现他的尸体，并且似乎刚脱离冷冻冰库而冒出许多血水来。在京打电话回报局内时，他与允珍遭到外面投入汽油弹攻击，整栋房子几乎烧了起来，两人火速逃出，但到底是谁要置他们两人於死地？



在京担心自己在局内偷偷服毒的画面被发现，於是刻意自行调阅监视器查看，却发现拍到自己的那一段落已经被删除了！但这三天都无人登记调阅纪录，一问之下才知道是他的下属金昌秀曾来过！办公室内昌秀与另一位同仁发现毒品证物离奇消失，在京表示打算掩盖这个失误。昌秀的行为开始另在京起疑，也渐渐有很多理由不去侦查此事件，两人开始出现嫌隙。



在京来到友人身亡的工地现场，工地主任似乎被封口而问不出什么线索，在京转向附近的年糕店，老板相当和善提供了在京想要的摄影机画面，并提到6个月前也有人来调阅过，一问之下竟是已经丧生的朴准瑞。在京短暂离开这家店，回来时老板竟已遭人砍杀不治……凶手也是出现在葬礼上的另一位同学…他到底要隐瞒什么不惜杀人灭口？



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻