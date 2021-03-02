大家都是Ending妖精！繼Key之後，溫流、珉豪的版本也引發討論，網友：「下一個是泰民嗎」

SHINee上月22日發行第7張正規專輯《Don't Call Me》，近日他們在各大音樂節目進行打歌，相信有不少人最近也都在期待他們的舞台吧？



（圖：SM）

《Heart Attack》舞台結束時，鏡頭會給成員特寫，通常唱跳完一首歌都會又流汗又喘，但...KEY一發現鏡頭後，原本看起來超淡定的表情，馬上假裝喘得很厲害。他的「假喘Ending」也在網路上引發討論。



（圖：YouTube@M!Countdown、YouTube@KBS Kpop）

之後在《Show!音樂中心》，當《Heart Attack》進入尾聲時，珉豪自帶道具拿出手帕擦汗（顏色還跟衣服有搭ＸＤ），好笑的是其他成員們看他的表情...只要不是我尷尬就好？但溫流、泰民還是忍不住笑了出來～



（圖：YouTube@MBCkpop）

28日《人氣歌謠》Ending妖精是溫流＆珉豪。溫流眼球左右移動，真的超像小精靈！珉豪在自己臉頰貼了一個紙花後，還有一個紙花就剛好掉在眉毛上（綜藝之神降臨），他還挑了眉。



（圖：YouTube@스브스케이팝 / SBS KPOP）

他們的Ending Pose也在各大論壇、SNS上引發許多討論，不少網友也表示：「真的太好笑了」、「紙花掉在眉毛的時機也太剛好」、「好喜歡二代團」、「下一個是泰民了嗎」、「大家都好可愛」、「最近都在期待他們的Ending」等等。



（圖：推特＠kpop_sbs）

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