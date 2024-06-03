朴宰范与KISS OF LIFE NATTY合作，时隔10年登音放！Ending妖精、塞扶手、送小卡都是第一次
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朴宰范与KISS OF LIFE NATTY合作，时隔10年登音放！Ending妖精、塞扶手、送小卡都是第一次

KPOP   2024年6月3日   星期一15:05   草莓  

（封面图源：YouTube@kbsworldtv截图、X@Team_JayPark、Theqoo截图）

朴宰范（Jay Park）近期和超实力大势女团KISS OF LIFE成员NATTY合作新歌〈Taxi Blurr〉，他也因此相隔十年再登音乐节目（俗称音乐放送，音放）宣传歌曲，近年音放流行的他都做了！

（图源：X@Team_JayPark）

首先是Ending妖精，表演结尾镜头会特别tag某成员多秒，让其自由摆表情或pose，始祖应该是2016年选秀节目《PRODUCE 101》上的郑彩娟，‎2021年SHINee Key在音放表演Ending「假喘」掀起热潮，引发SHINee成员间甚至各家爱豆争相发挥创意，例如‎秀出纸条或手上写的字抢队友镜头直接跑光不Ending……等等。
（图源：YouTube@PlayMnet截图）

（图源：YouTube@Mnet截图）

朴宰范上次登音放已是2014年〈So Good〉时期，此次再回音放，最特别的就是他在《Music Bank》（音乐银行，音银）Ending本来是想比脸颊爱心，后来突然模仿起当红女团ILLIT的〈Magnetic〉「手指舞」，手指舞结束后用大拇哥比了个赞，表情相当俏皮。
（图源：YouTube@kbsworldtv截图）

要知道，朴宰范前阵子某次直播被要求跳〈Magnetic〉，可能由於是过於可爱的女团舞关系，他不怀好意(?)答应笑著跳：「I can。」，便拉高声调「You, you, you, you」的坐著小跳了下手部舞蹈，最后比出中指来XD。上电视当然不能比中指了，改「乖巧版本」比个赞，‎Theqoo论坛‎有粉丝看了笑说：「因为无线台的关系他努力克制自己颗颗颗颗颗颗颗。」

《Music Bank》有个特色是录影楼梯间有个凸出半圆的扶手，大概是从‎2022年 Oh My Girl胜熙与UP10TION李鎭赫开始，每个爱豆都想钻进扶手里拍照，意外形成爱豆间的「楼梯挑战」，楼梯间瞬间变成爱豆必备打卡景点。
（图源：IG@hyun_maxiang、IG@ljh_babysun）

朴宰范楼梯挑战也做了，和NATTY拍〈Taxi Blurr〉Challenge短片当场钻进扶手里，给大家看看他是如何爬进去的。一看就是没事先套好的突然之举，NATTY被他逗笑。
（图源：X@Team_JayPark）

最近爱豆流行的朴宰范都做了，甚至还有小卡！一般来说，爱豆都会送给前来音放应援的粉丝自己的小卡，是不同於专辑附赠卡片、外面看不到的卡，这也是近几年所流行，想不到朴宰范为了遵循这样的爱豆文化，也首度制作了小卡！

‎Theqoo与X上粉丝曝光朴宰范为前来音放的粉丝逆应援，一个印有「和我交往吧」的纸袋，纸袋里除了两张小卡还有点心、维他命、一束花和一件T-Shirt，其中一张小卡可能是前所未见的打赤膊露点小卡，后续还有其他粉丝曝光其他款小卡。在这之前，朴宰范可是2022年才首度明白「照片小卡」什么意思呢！否则他还以为是指扑克牌，听工作人员解释后便对粉丝说：「自己看著办印制吧！」
（图源：https://theqoo.net/square/3257075195）

除了以上，朴宰范也首次在音放单独受访，他在《M COUNTDOWN》和《Music Bank》都说「有点熟悉也有点尴尬」，不过还是亲切教主持人后辈们自己的歌曲、相处得很愉快，

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