《瑞鎮家2》這次在冰島賣牛骨湯！首版預告公開：職員們在營業結束後都累倒在地 XD

《瑞鎮家2》以社長李瑞鎮爲首，鄭有美、朴敘俊、崔宇植和新職員高旻示一起，在寒風凜冽的冰島，用熱乎乎的牛骨湯融化顧客的心。

公開的首版預告中，寫著 tvN 新劇《瑞鎮砂鍋》，接著社長和職員們露出明朗的表情，字幕更寫著「講述韓餐廳職員們的夢想和青春、希望的電視劇」，但...這也只是暫時的，在營業結束後大家似乎消耗所有能量，依依坐在、躺在地上休息 XD



此前，也有不少網友拍到目擊拍攝現場，相關照片在 SNS 上流傳。除了可以看到掛上招牌外，還在門口貼上「TODAY'S CHEF」和「TODAY'S MENU」的板子，目前貼上的今日主廚是崔宇植、今日菜單則是辣燉牛肉，也讓人好奇是否每天都會有一位主廚。

•kdm• Jinny's Kitchen S2 udah mulai filming di Iceland akhirnya Woosik naik pangkat bukan anak magang lagi



Cr. dadaa_x3pic.twitter.com/p8dbezDSaA — K-Drama Menfess (@kdrama_menfess) March 22, 2024

而去年播出的《瑞鎮家》在墨西哥巴卡拉爾圓滿結束營業，李瑞鎮、鄭有美、朴敘俊、崔宇植、防彈少年團V通過炒年糕、紫菜飯卷、熱狗等多種麵食菜單抓住當地客人的口味，家庭收視率最高達到了14.5%。這次他們將挑戰新菜單，會發生什麼樣的困難？李社長又會有什麼樣的經營法？期待6月28日全新一季的播出呢！



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