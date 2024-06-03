BigBang成員T.O.P原訂參與特斯拉SpaceX的《Dear Moon》企劃，最終宣告遺憾取消

T.O.P曾於2022年表示將參與特斯拉執行長伊隆瑪斯克所設立的美國宇宙探索企業SpaceX所舉辦的月球旅遊企劃《Dear Moon》，原本計畫內以民間人士為對象選出了8位登月者，BigBang的成員T.O.P也參與其中，預計搭乘SpaceX所開發的太空梭航行月球軌道約一週的時間。

不過本計畫在2023年11月就宣布無法如期在原本設定的2023年年底出發，但SpaceX表示仍在開發中，相隔了6個月的今日，該計畫則是直接傳出了取消的消息。《Dear Moon》透過官方帳號發布公開訊息，表示相當遺憾，本計畫已被取消，也感謝一直以來支持著這個計畫的人。T.O.P也在自己的SNS上證實了這個消息。



T.O.P表示能夠嘗試這個任務已經相當具有勇氣，這是任何人都無法想像的人類偉大發展，雖然計畫已經喊停，但自己的夢想並不會因此消失。T.O.P更說能夠被選為8名成員之一，已經是他人生中感到最光榮的一件事，透過這樣的過程也獲得了許多友情與經驗，也獲得了許多音樂上的新靈感，一切事物都讓他心懷感恩。

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