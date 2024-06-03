《瑞镇家2》这次在冰岛卖牛骨汤！首版预告公开：职员们在营业结束后都累倒在地 XD

《瑞镇家2》以社长李瑞镇爲首，郑有美、朴叙俊、崔宇植和新职员高旻示一起，在寒风凛冽的冰岛，用热乎乎的牛骨汤融化顾客的心。

公开的首版预告中，写著 tvN 新剧《瑞镇砂锅》，接著社长和职员们露出明朗的表情，字幕更写著「讲述韩餐厅职员们的梦想和青春、希望的电视剧」，但...这也只是暂时的，在营业结束后大家似乎消耗所有能量，依依坐在、躺在地上休息 XD



此前，也有不少网友拍到目击拍摄现场，相关照片在 SNS 上流传。除了可以看到挂上招牌外，还在门口贴上「TODAY'S CHEF」和「TODAY'S MENU」的板子，目前贴上的今日主厨是崔宇植、今日菜单则是辣炖牛肉，也让人好奇是否每天都会有一位主厨。

•kdm• Jinny's Kitchen S2 udah mulai filming di Iceland akhirnya Woosik naik pangkat bukan anak magang lagi



Cr. dadaa_x3pic.twitter.com/p8dbezDSaA — K-Drama Menfess (@kdrama_menfess) March 22, 2024

而去年播出的《瑞镇家》在墨西哥巴卡拉尔圆满结束营业，李瑞镇、郑有美、朴叙俊、崔宇植、防弹少年团V通过炒年糕、紫菜饭卷、热狗等多种面食菜单抓住当地客人的口味，家庭收视率最高达到了14.5%。这次他们将挑战新菜单，会发生什么样的困难？李社长又会有什么样的经营法？期待6月28日全新一季的播出呢！



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