《背著善宰跑》原来换过一次导演！前后造型大不同，观众：幸好换掉了

今天是没有《背著善宰跑》的第二天，相信很多热爱这部剧的观众们都还处在戒断中！！！

《背著善宰跑》讲述了女主角任素（金惠奫 饰）穿越回到15年前拯救本命善宰（边佑锡 饰）的故事，剧情集合了青春校园+悬疑+纯爱为一体，双向奔赴的爱情打动了无数观众，该剧也从第2集之后口碑爆表，登上了话题榜第一，在全韩国掀起了「善宰热」。

《背著善宰跑》去年6月开机，一直拍到今年4月才杀青，中途还经历过一次导演更换。 日前韩网上曝光了导演更换前后男女主角的造型变化，不少网友表示「换得好」！！！这是剧中的经典场景之一，小素和善宰在拍摄证件照片的自助照相室里第一次合影。 一开始的小素顶著厚重的眉上齐刘海，头戴红色蝴蝶结，穿了一件粉色的衬衫。 善宰也是齐刘海造型，穿了一件白色的运动衣，将拉炼整齐地拉好。 虽然还原了2008年时韩国女高中生们最爱的发型，但怎么看都显得很土。



서치하다가 선업튀 조연출님 인스타를 봤는데 연출 바뀌기 전인가? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 솔이 스타일링 현실고증에바야 pic.twitter.com/6e4xjZJd8X — 룽 (@bwxxseok) June 3, 2024

换了导演之后重拍的造型比之前顺眼很多，小素虽然依旧有刘海，但换成了空气感刘海，披著的黑长直更显清纯。 善宰的发型也更加干练。



아 귀여워.. 귀엽다.. 너무 귀여운데?

아 귀여워.. 귀엽다.. 너무 귀여운데?



솔선재 여권네컷 티벤도 가지고 싶다..



[월화] 저녁 8:50 | tvN#선재업고튀어 #LovelyRunner pic.twitter.com/0oyHj7aQvW — tvN drama (@CJnDrama) April 15, 2024

看到前后对比找的网友们纷纷评论：「换导演简直就是神来一笔」、「2008年时哪个女高中生会戴红色蝴蝶结啊，不过发型倒是很符合当年的流行，34岁穿回到19岁的身体里，也蛮可爱的」、「1有种久远的感觉」、「 其实没必要追随2008年的时尚，毕竟是34岁的小素穿越回去，她有自己的审美，拍的那么认真，幸好这剧火了」、「所以为太成唱生日歌时的造型其实是第一个导演拍的？？」 、「大受冲击，这造型太搞笑了」、「其实1也很可爱啊」、「想像一下第2集末尾合影换成了第1张，哈哈哈哈哈哈」、「不需要这么贴近现实，太丑了」、「很多戏份都重拍了？ 所以才出现冬天拍夏天的场景啊」等。



근데 난 선업튀 재촬영했는데

태성조아 ucc 속 솔이는 재촬영 안 한 게 뻘하게 웃김 ㅋㅋㅋㅋ ㅠㅠㅠ 타임슬립 전에 김태성 짝사랑 시절에 찍은 설정인지 혜윤이를 위해 재촬영 안 한 건지 궁금함

티가 나게 앞머리가 다른데요 우리 솔이



pic.twitter.com/d2kaTXpoKg — 쿵 (@onttract) June 3, 2024

선업튀

대충 합성해서 봐도

2화 엔딩 감동이 아주 많이 사라지는걸...



근데 자꾸보니 또 귀엽다 임솔효과 pic.twitter.com/wRj1LyU8wH — 유명월 (@u_mo0o0n) June 3, 2024

除了发型变化之外，善宰演唱会上的造型也有区别。第一版中善宰穿著背心登台，正式播出所用的版本中善宰穿上了带有亮片的西装外套，明显更有明星气场。



아니 선업튀 싹 갈아엎기 전

이클립스 콘서트씬인데 민소매요........?



지금의 콘서트씬이 훠어어어얼씬 나음.... pic.twitter.com/qpoxgylvDS — 루키 (@sz_rookie) June 3, 2024

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