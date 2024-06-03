BigBang成员T.O.P原订参与特斯拉SpaceX的《Dear Moon》企划，最终宣告遗憾取消

T.O.P曾於2022年表示将参与特斯拉执行长伊隆玛斯克所设立的美国宇宙探索企业SpaceX所举办的月球旅游企划《Dear Moon》，原本计画内以民间人士为对象选出了8位登月者，BigBang的成员T.O.P也参与其中，预计搭乘SpaceX所开发的太空梭航行月球轨道约一周的时间。

不过本计画在2023年11月就宣布无法如期在原本设定的2023年年底出发，但SpaceX表示仍在开发中，相隔了6个月的今日，该计画则是直接传出了取消的消息。《Dear Moon》透过官方帐号发布公开讯息，表示相当遗憾，本计画已被取消，也感谢一直以来支持著这个计画的人。T.O.P也在自己的SNS上证实了这个消息。



T.O.P表示能够尝试这个任务已经相当具有勇气，这是任何人都无法想像的人类伟大发展，虽然计画已经喊停，但自己的梦想并不会因此消失。T.O.P更说能够被选为8名成员之一，已经是他人生中感到最光荣的一件事，透过这样的过程也获得了许多友情与经验，也获得了许多音乐上的新灵感，一切事物都让他心怀感恩。

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