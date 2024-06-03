NewJeans又又又「逆朝貢」了！高奢G牌禮物大手筆

NewJeans對粉絲們的「逆朝貢」絕不手軟，一出手就是高奢大牌。

粉絲經常為本命準備禮物，這種行為被稱為「朝貢」，而偶像為了感謝粉絲支持而精心準備禮物來回饋粉絲，通常被稱為「逆朝貢」。 最近NewJeans送的「逆朝貢」就震驚了整個飯圈。

2日NewJeans參加了SBS 《人氣歌謠》的事前錄影，吸引了不少粉絲前來探班，大家都收到了NewJeans精心為眾人準備的禮物，事後不少人紛紛在SNS上公開了認證照。從粉絲們分享的照片來看，NewJeans送給粉絲們的禮物竟然是GUCCI，有香水、化妝包，以及象徵團隊的兔子鑰匙扣和L牌的零卡零食等。



뉴진스 인기가요 역조공



구찌 줌



미쳤다 pic.twitter.com/jmwnWIy9W3 — 미야오 (@miyao___o) June 2, 2024

24.06.02 뉴진스 케이웨이브 역조공

구찌 향수 , 파우치 , 라인프렌즈 화이트 버니니

공방포카 , 제로 초코칩, 젤리

버니즈 덕질의 삶 행복해#Newjeans #뉴진스 pic.twitter.com/5bJrMpx9Oz — 뽀니즈 (@bboniez) June 2, 2024

뉴진스 인가 역조공



구찌 오드퍼퓸 세트랑 버니니 인형이야 ㅜㅜ

쿠키랑 젤리도 챙겨 줌 pic.twitter.com/WI6ybQSTaV — mizz (@is2tokki) June 2, 2024

240602 K-wave 뉴진스 역조공

뉴진스가 버니즈를 사랑하잔아....... pic.twitter.com/SLirxBNL8b — 썬(@heesun05) June 2, 2024

看到各種認證照的網友和粉絲紛紛留言稱：「逆朝貢送大牌的愛豆，還有哪裡有啊」、「好羨慕NewJeans的粉絲啊」、「之前說掙錢了要給粉絲花錢，她們說到做到」、「這就是我喜歡誰，就給誰花錢啊」等。

NewJeans的「飯撒」（fan service）一直都是愛豆圈出了名的，之前還給前來現場應援的粉絲們送過便當，包括了三文治、壽司、沙拉、水果、飲料等。 而NewJeans作為代言人活動的品牌方也曾為300位粉絲送上了價值超15萬（韓幣）的墨鏡和小卡、零食、應援棒、髮圈等，積極為NewJeans「撐腰」。



뉴진스 역조공 두번째,,,

런치박스래요 ㅠㅠㅠ

완전 애들 같이 귀여움... 어케 먹냐 pic.twitter.com/9fTlvjv6H5 — 모카 (@uewjeans) November 3, 2023

뉴진스 뮤뱅 역조공

먹을거 + 카린선글라스 ㅋㅋㅋㅋ

뉴자님들 진짜 아낌없이 다주신다. pic.twitter.com/GJt434a49Z — 빵 (@newjeansroom) May 24, 2024

240524 뮤뱅 역조공 #뉴진스



카린 선글라스 + 도시락 + 제로 간식 pic.twitter.com/DwG54rdVno — (@tomatofrogcat) May 24, 2024

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