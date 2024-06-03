NewJeans又又又「逆朝貢」了！高奢G牌禮物大手筆
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NewJeans又又又「逆朝貢」了！高奢G牌禮物大手筆

明星   2024年6月3日   星期一11:16   Tracy  

（封面圖源：X@NewJeans_ADOR）

NewJeans對粉絲們的「逆朝貢」絕不手軟，一出手就是高奢大牌。

粉絲經常為本命準備禮物，這種行為被稱為「朝貢」，而偶像為了感謝粉絲支持而精心準備禮物來回饋粉絲，通常被稱為「逆朝貢」。 最近NewJeans送的「逆朝貢」就震驚了整個飯圈。

2日NewJeans參加了SBS 《人氣歌謠》的事前錄影，吸引了不少粉絲前來探班，大家都收到了NewJeans精心為眾人準備的禮物，事後不少人紛紛在SNS上公開了認證照。從粉絲們分享的照片來看，NewJeans送給粉絲們的禮物竟然是GUCCI，有香水、化妝包，以及象徵團隊的兔子鑰匙扣和L牌的零卡零食等。

看到各種認證照的網友和粉絲紛紛留言稱：「逆朝貢送大牌的愛豆，還有哪裡有啊」、「好羨慕NewJeans的粉絲啊」、「之前說掙錢了要給粉絲花錢，她們說到做到」、「這就是我喜歡誰，就給誰花錢啊」等。

NewJeans的「飯撒」（fan service）一直都是愛豆圈出了名的，之前還給前來現場應援的粉絲們送過便當，包括了三文治、壽司、沙拉、水果、飲料等。 而NewJeans作為代言人活動的品牌方也曾為300位粉絲送上了價值超15萬（韓幣）的墨鏡和小卡、零食、應援棒、髮圈等，積極為NewJeans「撐腰」。

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