NewJeans又又又「逆朝贡」了！高奢G牌礼物大手笔
广告

NewJeans又又又「逆朝贡」了！高奢G牌礼物大手笔

明星   2024年6月3日   星期一11:16   Tracy  

（封面图源：X@NewJeans_ADOR）

NewJeans对粉丝们的「逆朝贡」绝不手软，一出手就是高奢大牌。

粉丝经常为本命准备礼物，这种行为被称为「朝贡」，而偶像为了感谢粉丝支持而精心准备礼物来回馈粉丝，通常被称为「逆朝贡」。 最近NewJeans送的「逆朝贡」就震惊了整个饭圈。

2日NewJeans参加了SBS 《人气歌谣》的事前录影，吸引了不少粉丝前来探班，大家都收到了NewJeans精心为众人准备的礼物，事后不少人纷纷在SNS上公开了认证照。从粉丝们分享的照片来看，NewJeans送给粉丝们的礼物竟然是GUCCI，有香水、化妆包，以及象徵团队的兔子钥匙扣和L牌的零卡零食等。

看到各种认证照的网友和粉丝纷纷留言称：「逆朝贡送大牌的爱豆，还有哪里有啊」、「好羡慕NewJeans的粉丝啊」、「之前说挣钱了要给粉丝花钱，她们说到做到」、「这就是我喜欢谁，就给谁花钱啊」等。

NewJeans的「饭撒」（fan service）一直都是爱豆圈出了名的，之前还给前来现场应援的粉丝们送过便当，包括了三文治、寿司、沙拉、水果、饮料等。 而NewJeans作为代言人活动的品牌方也曾为300位粉丝送上了价值超15万（韩币）的墨镜和小卡、零食、应援棒、发圈等，积极为NewJeans「撑腰」。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » NewJeans又又又「逆朝贡」了！高奢G牌礼物大手笔
© 2024 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手