NewJeans又又又「逆朝贡」了！高奢G牌礼物大手笔

NewJeans对粉丝们的「逆朝贡」绝不手软，一出手就是高奢大牌。

粉丝经常为本命准备礼物，这种行为被称为「朝贡」，而偶像为了感谢粉丝支持而精心准备礼物来回馈粉丝，通常被称为「逆朝贡」。 最近NewJeans送的「逆朝贡」就震惊了整个饭圈。

2日NewJeans参加了SBS 《人气歌谣》的事前录影，吸引了不少粉丝前来探班，大家都收到了NewJeans精心为众人准备的礼物，事后不少人纷纷在SNS上公开了认证照。从粉丝们分享的照片来看，NewJeans送给粉丝们的礼物竟然是GUCCI，有香水、化妆包，以及象徵团队的兔子钥匙扣和L牌的零卡零食等。



뉴진스 인기가요 역조공



구찌 줌



미쳤다 pic.twitter.com/jmwnWIy9W3 — 미야오 (@miyao___o) June 2, 2024

24.06.02 뉴진스 케이웨이브 역조공

구찌 향수 , 파우치 , 라인프렌즈 화이트 버니니

공방포카 , 제로 초코칩, 젤리

버니즈 덕질의 삶 행복해#Newjeans #뉴진스 pic.twitter.com/5bJrMpx9Oz — 뽀니즈 (@bboniez) June 2, 2024

뉴진스 인가 역조공



구찌 오드퍼퓸 세트랑 버니니 인형이야 ㅜㅜ

쿠키랑 젤리도 챙겨 줌 pic.twitter.com/WI6ybQSTaV — mizz (@is2tokki) June 2, 2024

240602 K-wave 뉴진스 역조공

뉴진스가 버니즈를 사랑하잔아....... pic.twitter.com/SLirxBNL8b — 썬(@heesun05) June 2, 2024

看到各种认证照的网友和粉丝纷纷留言称：「逆朝贡送大牌的爱豆，还有哪里有啊」、「好羡慕NewJeans的粉丝啊」、「之前说挣钱了要给粉丝花钱，她们说到做到」、「这就是我喜欢谁，就给谁花钱啊」等。

NewJeans的「饭撒」（fan service）一直都是爱豆圈出了名的，之前还给前来现场应援的粉丝们送过便当，包括了三文治、寿司、沙拉、水果、饮料等。 而NewJeans作为代言人活动的品牌方也曾为300位粉丝送上了价值超15万（韩币）的墨镜和小卡、零食、应援棒、发圈等，积极为NewJeans「撑腰」。



뉴진스 역조공 두번째,,,

런치박스래요 ㅠㅠㅠ

완전 애들 같이 귀여움... 어케 먹냐 pic.twitter.com/9fTlvjv6H5 — 모카 (@uewjeans) November 3, 2023

뉴진스 뮤뱅 역조공

먹을거 + 카린선글라스 ㅋㅋㅋㅋ

뉴자님들 진짜 아낌없이 다주신다. pic.twitter.com/GJt434a49Z — 빵 (@newjeansroom) May 24, 2024

240524 뮤뱅 역조공 #뉴진스



카린 선글라스 + 도시락 + 제로 간식 pic.twitter.com/DwG54rdVno — (@tomatofrogcat) May 24, 2024

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