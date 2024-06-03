【韓網熱門】《背著善宰跑》原作裡的「善宰」彷彿就是在描寫邊佑錫本人！網友：天選男主角

雖然今天是週一，但從本週起再也看不到我們的「週一病治療劑」《背著善宰跑》了！！

戒斷「背跑」的第一週，不少觀眾還未能走出電視劇的餘韻，theqoo上有網友分享了《背著善宰跑》原作小說《來自明天的你》中關於「善宰」的描寫，直呼「這根本就是在說邊佑錫嘛」！

1. 善宰個子很高，想要寫在字幕裡的話，卻變成了在想善宰，善宰的個子、善宰的穿著、無表情的臉龐，以及笑起來時只有一邊才有的酒窩......

2. 看到了倒映在玻璃上的善宰，高挑的個子寬闊的肩膀，瘦削但又結實的下巴線條，高挺的鼻樑和溫和的眼神，每一樣都是那麼完美。

邊佑錫就是身材高挑，眼神溫和，還有單邊酒窩的人啊！！！



韓國網友評論：

1. 對電視劇以及對他本人來說，雙向天選啊，邊佑錫怎麼這麼像善宰本人呢

2. 瘋了瘋了，這就是命運的安排啊，善宰只能是邊佑錫來演，這樣才是真正的善宰

3. 結實的臉蛋，如果太瘦削的話真的沒有那種感覺

4. 人類善宰=邊佑錫

5. 哇，善宰真的有單邊酒窩啊，太嚇人了

6. 瘋了瘋了，光看文字我都覺得善宰要從文字裡走出來了

7. 終於知道編劇為什麼會第一次見到邊佑錫時就覺得他是善宰了

8. 我都以為是照著邊佑錫寫的善宰，太貼合了

9. 今天起再也沒有善宰了

10. 邊佑錫是善宰，善宰是邊佑錫

11. 這就是為邊佑錫量身打造的角色啊，善宰呀

12. 和原作描寫的外貌一模一樣，這才是最讓我震驚的

13. 如果不是邊佑錫的話，根本想像不出誰還能演善宰

14. 哇，連單邊酒窩都一模一樣

15. 眼睛、鼻子和嘴巴那麼清純，但是臉部線條又是那麼充滿男性美，太神奇了

16. 他本人基本就是原作中所描寫的模樣，複製粘貼

17. 編劇說過她在咖啡店看到邊佑錫走進來的時候彷彿看到了善宰

18. 感覺就是為了等待邊佑錫，男主角才一直定不下來（雖然我知道並不是，只是在表達他和角色太貼合了）

19. 書裡描寫的每一個細節都能在邊佑錫身上找到

20. 其他的外貌描寫可能會聯想到其他男演員，但是單邊酒窩和溫和的眼神只有邊佑錫才有

21. 他演柳施吾這個反派的時候我就覺得他太純良了

22. 根本無法想像其他人的善宰

23. 這就是原作裡的人物走進現實啊

原文：https://theqoo.net/square/3260419527

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