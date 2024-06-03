【韩网热门】《背著善宰跑》原作里的「善宰」彷佛就是在描写边佑锡本人！网友：天选男主角

虽然今天是周一，但从本周起再也看不到我们的「周一病治疗剂」《背著善宰跑》了！！

戒断「背跑」的第一周，不少观众还未能走出电视剧的余韵，theqoo上有网友分享了《背著善宰跑》原作小说《来自明天的你》中关於「善宰」的描写，直呼「这根本就是在说边佑锡嘛」！

1. 善宰个子很高，想要写在字幕里的话，却变成了在想善宰，善宰的个子、善宰的穿著、无表情的脸庞，以及笑起来时只有一边才有的酒窝......

2. 看到了倒映在玻璃上的善宰，高挑的个子宽阔的肩膀，瘦削但又结实的下巴线条，高挺的鼻梁和温和的眼神，每一样都是那么完美。

边佑锡就是身材高挑，眼神温和，还有单边酒窝的人啊！！！



韩国网友评论：

1. 对电视剧以及对他本人来说，双向天选啊，边佑锡怎么这么像善宰本人呢

2. 疯了疯了，这就是命运的安排啊，善宰只能是边佑锡来演，这样才是真正的善宰

3. 结实的脸蛋，如果太瘦削的话真的没有那种感觉

4. 人类善宰=边佑锡

5. 哇，善宰真的有单边酒窝啊，太吓人了

6. 疯了疯了，光看文字我都觉得善宰要从文字里走出来了

7. 终於知道编剧为什么会第一次见到边佑锡时就觉得他是善宰了

8. 我都以为是照著边佑锡写的善宰，太贴合了

9. 今天起再也没有善宰了

10. 边佑锡是善宰，善宰是边佑锡

11. 这就是为边佑锡量身打造的角色啊，善宰呀

12. 和原作描写的外貌一模一样，这才是最让我震惊的

13. 如果不是边佑锡的话，根本想像不出谁还能演善宰

14. 哇，连单边酒窝都一模一样

15. 眼睛、鼻子和嘴巴那么清纯，但是脸部线条又是那么充满男性美，太神奇了

16. 他本人基本就是原作中所描写的模样，复制粘贴

17. 编剧说过她在咖啡店看到边佑锡走进来的时候彷佛看到了善宰

18. 感觉就是为了等待边佑锡，男主角才一直定不下来（虽然我知道并不是，只是在表达他和角色太贴合了）

19. 书里描写的每一个细节都能在边佑锡身上找到

20. 其他的外貌描写可能会联想到其他男演员，但是单边酒窝和温和的眼神只有边佑锡才有

21. 他演柳施吾这个反派的时候我就觉得他太纯良了

22. 根本无法想像其他人的善宰

23. 这就是原作里的人物走进现实啊

原文：https://theqoo.net/square/3260419527

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