Seventeen Hoshi「Young&Rich」代表之一！50億現金買房，成劉在錫、韓孝周鄰居

男團SEVENTEEN成員Hoshi（27歲）以50億（韓幣，下同）的價格購買了位於首爾江南區論岩洞的一處豪宅。

據悉Hoshi於去年7月在首爾江南區論峴洞購買了一套面積為149平方米（45.07坪）的「Brighton N40」公寓，價格為50億8600萬，並在同一天完成了登記手續了，成為了「國民MC」劉在錫的鄰居。

去年9月劉在錫以86億6657萬購買的199平方米（60.2坪）的頂層公寓。 此外，演員韓孝周、吳漣序、藝人李輝在以及組合INFINITE的成員兼演員L（金明洙）等都住在這裡。特別值得一提的是，Hoshi作為1996年出生的購房者，被確認為是所有產權過戶已完成的住宅中最年輕的買家。 據推測，他以全款購買，沒有設置任何抵押權。



據悉該公寓擁有三重安全系統，可以保護業主的隱私，並且大門前有GIA國際學校和知名私立小學，教育環境優越。



유재석의 아파트, 논현동 '브라이튼 N40' 펜트하우스



가격 : 87억

전용면적 : 199㎡(60.2평) pic.twitter.com/6j3VfE3cO0 — 1987 (@1987_TSLA) May 22, 2024

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