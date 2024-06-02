VIU專訪《背著善宰跑》金惠奫公開對邊佑錫的第一印象！感覺我們認識已久，他真的非常體貼～

VIU平台對《背著善宰跑》裡飾演任素的金惠奫特別專訪，她不僅分享了拍戲的各種花絮，還透露了自己最愛的偶像團體是她們！！

Q1：是什麼讓你決定出演這部戲劇？你對劇本的第一印象是什麼？

A：從我第一次拿到《背著善宰跑》的劇本那一刻起，我就覺得它非常有趣。我決定接受這個角色，是因為我對通過時空旅行來展示角色的多樣性格和表演感到非常興奮，這個過程橫跨了角色的青少年時期、20多歲和30多歲。



Q2：告訴我們一個對你來說最難拍攝的場景，為什麼？

A：有些場景設定在夏天，但我們不得不在冬天拍攝。這有點挑戰，因為我必須忍受寒冷，還不能被發現出我在顫抖。

Q3：有哪些方面的性格特徵是你在《背著善宰跑》的角色中感到認同或共鳴的？

A：我認為任素的明亮和充滿活力的模樣與我相似。然而，我發現任素比我更堅強且有韌性，因為她在面對困難或挑戰時不會放棄。相反，她會迅速站起來迎接困難。通過任素，我發現了我們的不同，也學到了很多。

Q4：你對邊佑錫的第一印象是什麼？拍攝後，是否對彼此有了新的了解？

A：從我第一次見到佑錫OPPA那一刻起，我就覺得他很熟悉友好，好像我們已經認識很久了。我對他的第一印象是他非常體貼，開始拍攝後，我發現他比我最初想的還要周到和善良。



Q5：如果你有選擇穿越到過去或未來的機會，你會選擇哪個？

A：我會選擇穿越到未來。雖然回到過去可以消除我的遺憾或失望，但我相信我現在的自己是所有過去選擇的結果。因此，我對未來更感興趣，而不是糾結於過去。

Q6：你在現實生活中是某個藝人的粉絲嗎？

A：我愛BLACKPINK！

Q7：與邊佑錫合作的經歷如何？能分享一些你們在一起工作時的有趣回憶嗎？如果你們再次合作，你希望參與什麼類型的題材？

A：我覺得我非常依賴佑錫OPPA，因為他非常體貼和周到。特別是在寒冷的冬天拍攝水中戲的時候，我感受到了一種強烈的相互依賴和同伴情誼，這讓我印象深刻。如果我們有機會再次合作，我希望能扮演一個帶來更多笑聲的角色，不像《背著善宰跑》中會一直落淚。



Q8：在現實生活中，你更喜歡善宰（邊佑錫 飾）的追求還是泰成（宋建熙 飾）的追求？

A：我覺得善宰和泰成對任素來說都是同樣珍貴和重要的，所以很難只選擇其中一個。

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