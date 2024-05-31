《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》韓流盛會來台！首波陣容宣美、Red Velvet、權恩妃、UNIS齊聚開唱，7/13高雄巨蛋華麗登場

今年韓流眾多藝人來台開唱一波波嗨翻台灣粉絲，今日再度迎來重量級韓流盛會！集結頂尖藝人的K-POP演唱會《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》正式宣布來台，同步公開首波4組超人氣韓國巨星陣容，集結各方韓國人氣女神展現女子力量接棒開唱，將於7/13（六）在高雄巨蛋華麗登場。

本次演唱會將全世界熱愛的韓國文化作為核心概念，以「안녕（你好）！ONE DREAM ONE MUSIC」作為口號，集結「流行」、「內容」、「文化」三大元素，期讓演唱會透過K-POP及韓國文化與粉絲產生深刻連結，並邀請紅遍全球的各代K-POP女星齊聚一堂，以「퀸카（音同Queencard）」之姿展現女神魅力，打造今年不容錯過的韓流盛會。





首波陣容今日揭曉，包含性感與實力兼具的Solo巨星〈宣美〉，還有繼2019年於台北演出後，暌違逾五年再度來台的超人氣女團〈Red Velvet〉首度於高雄開唱，將展現獨特精采表演，引爆粉絲們的關注與期待；接棒的還有在韓國的綜藝節目與歌手活動中持續活躍、被封為「夏日音樂節女神」的〈權恩妃〉，以及甫於今年出道即擄獲大量粉絲的八人多國籍女子新人團體組合〈UNIS〉，都將登上高雄巨蛋舞台。除了4組韓國頂尖女星與女團接力開唱，還有值得期待的神秘嘉賓將接續公開，讓《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》不僅成為今夏全台最強K-POP演唱會，更將吸引全球K-POP粉絲們的目光。



《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》採用「實名制」結合「登記抽選制」進行兩階段售票，第一階段將於6/17（一）10:00至6/19（三）19:00開放登記抽選，獲得購票資格的歌迷在規定時間付款即購票完成。第二階段則將於6/29（六）中午12:00在Ticket Plus遠大售票系統統一開賣。

《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》活動資訊

演出時間：2024/7/13（六）18:00 （以現場公告為主）

演出地點：高雄巨蛋

票價：NT$ 5,880 / NT$ 4,880 / NT$ 4,380 / NT$ 3,880 / NT$ 2,880 / NT$ 1,880

售票時間：

第一階段登記抽選：2024年6月17日（一）10:00～6月19日（三）19:00，中選名單將於6月21日（五）中午12:00公布。

第二階段一般販售：2024年6月29日（六）中午12:00準時開賣。



登記抽選網址：https://ticketplus.com.tw/activity/481b74e2bcd1eaba1b5735359034def2

官方Facebook專頁：https://www.facebook.com/KMEGA.2024

※活動售票、票價、內容等相關詳細資訊，請依官方公告為主。

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