閔熙珍第二次記者會劃重點：希望與HYBE好好合作，做出最有利NewJeans的判斷

今日下午，ADOR代表閔熙珍第二次召開記者會，親自向媒體說明對股東大會的立場。

閔熙珍本月初向法院提出假處分申請，要求禁止HYBE在股東大會行使議決權罷免其代表職位。 昨日法院接受了這一申請，閔熙珍成功留任ADOR代表，原本的2位理事申某和金某被解任，另有3名HYBE推薦的人士成為新任理事。

記者會上，閔熙珍表示洗脫罪名感到十分輕鬆，也受夠了在媒體上互相攻擊，希望接下來的時間好好合作，一起為所有人的利益行動。



-關於瀆職

閔熙珍認為公司裡有的人每天掛著笑臉、有的人著重於創收，究竟哪一種是背叛者大家心中有定論。 NewJeans出道2年達成了其他團需要5年甚至7年的成就，經營人靠數字說話，自認對經營有天賦、對投資沒興趣。

-關於NewJeans和願景

閔熙珍表示最大渴望是和NewJeans一起好好執行企劃、實現夢想，和NewJeans的共同願景是「幸福地生活」。 閔熙珍希望在成員簽約期間一起學習，讓她們獲得7年後能獨立生存的技能，可以自由選擇繼續當藝人或結婚留學等其他道路，過自己想要的生活。

-關於NewJeans校園巡演

有人說閔熙給NewJeans安排全國校園巡演是為了賺錢，閔熙珍表示這是為了明年的世界巡演做準備，因為校園巡演是最接近音樂節的練習空間，大學生的熱情也能給成員很大能量。 為證明這一點而將所有出演酬勞捐贈出去。



-關於成員們的感受

記者問如何看待有些團因為這件事而受傷，閔熙珍表示不止BTS和ILLIT受傷，包括NewJeans在內的所有人都受傷，如果不想對成員造成傷害就不要再提起。

-關於貶低成員的聊天記錄

閔熙珍稱那是3年前的對話、現在已記不清，成員們從未就此跟她計較，只有打電話關心她。 提到成員並不是為了扭轉輿論，希望大家就算好奇也不應再問成員的事，因為這不是糾紛的重點。

-與成員及其父母的關係

記者問藝人在公司裡能發聲多少，閔熙珍表示成員年紀小較難處理其意見，比較多跟成員父母溝通、重視父母們的判斷，經常通話一兩小時，努力以溝通避免未來可能出現的問題。 這段時間成員們的母親每天打電話確認她沒有想不開，昨天勝訴後也一起哭了。



-關於先前提到ADOR和HYBE利益衝突

閔熙珍舉例稱，HYBE有很多子公司，理論上應多跟內部公司合作，但也不是不可以跟外部公司合作。 站在ADOR立場希望選擇最物美價廉的合作對象，例如某次選中Line Friends。 該做法令子公司不滿，但閔熙珍認為應該讓子公司與外部公司競爭，短期來看母公司可能覺得受損，但長遠來看銷售額變高對HYEBE也更有利，本質來看更有改善。

-社內氣氛

被解僱的兩位理事都是創業元老員工，仍會繼續工作。 之前和同事討論公司獨立是為了跟HYBE談判有點底氣，現在雙方都感情受傷，應結束爭鬥進入下一章。就當互相打了一拳、已經扯平，大家來公司是為了工作，組織裡要合作不應記仇，故意刁難阻礙工作才是瀆職。 比如打招呼時故意不回答，這很幼稚。 （直播評論區：房時爀在看嗎？ ）

-為何去海外拍攝

拍MV時需要在戶外空間播放新歌，在國內容易洩密，所以盡量去沒人認識的地方。

-結語

工作得來的20億獎金已在這一個月全部花給律師。 非常感謝記者和粉絲，希望做出讓粉絲覺得花錢不可惜的作品，最感動的是看到粉絲因NewJeans而擁有更美好的生活（擦眼淚）。 金錢方面完全可以妥協，只希望大人們的判斷對NewJeans有利，希望大家不要誤會我。



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