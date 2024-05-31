闵熙珍第二次记者会划重点：希望与HYBE好好合作，做出最有利NewJeans的判断

今日下午，ADOR代表闵熙珍第二次召开记者会，亲自向媒体说明对股东大会的立场。

闵熙珍本月初向法院提出假处分申请，要求禁止HYBE在股东大会行使议决权罢免其代表职位。 昨日法院接受了这一申请，闵熙珍成功留任ADOR代表，原本的2位理事申某和金某被解任，另有3名HYBE推荐的人士成为新任理事。

记者会上，闵熙珍表示洗脱罪名感到十分轻松，也受够了在媒体上互相攻击，希望接下来的时间好好合作，一起为所有人的利益行动。



-关於渎职

闵熙珍认为公司里有的人每天挂著笑脸、有的人著重於创收，究竟哪一种是背叛者大家心中有定论。 NewJeans出道2年达成了其他团需要5年甚至7年的成就，经营人靠数字说话，自认对经营有天赋、对投资没兴趣。

-关於NewJeans和愿景

闵熙珍表示最大渴望是和NewJeans一起好好执行企划、实现梦想，和NewJeans的共同愿景是「幸福地生活」。 闵熙珍希望在成员签约期间一起学习，让她们获得7年后能独立生存的技能，可以自由选择继续当艺人或结婚留学等其他道路，过自己想要的生活。

-关於NewJeans校园巡演

有人说闵熙给NewJeans安排全国校园巡演是为了赚钱，闵熙珍表示这是为了明年的世界巡演做准备，因为校园巡演是最接近音乐节的练习空间，大学生的热情也能给成员很大能量。 为证明这一点而将所有出演酬劳捐赠出去。



-关於成员们的感受

记者问如何看待有些团因为这件事而受伤，闵熙珍表示不止BTS和ILLIT受伤，包括NewJeans在内的所有人都受伤，如果不想对成员造成伤害就不要再提起。

-关於贬低成员的聊天记录

闵熙珍称那是3年前的对话、现在已记不清，成员们从未就此跟她计较，只有打电话关心她。 提到成员并不是为了扭转舆论，希望大家就算好奇也不应再问成员的事，因为这不是纠纷的重点。

-与成员及其父母的关系

记者问艺人在公司里能发声多少，闵熙珍表示成员年纪小较难处理其意见，比较多跟成员父母沟通、重视父母们的判断，经常通话一两小时，努力以沟通避免未来可能出现的问题。 这段时间成员们的母亲每天打电话确认她没有想不开，昨天胜诉后也一起哭了。



-关於先前提到ADOR和HYBE利益冲突

闵熙珍举例称，HYBE有很多子公司，理论上应多跟内部公司合作，但也不是不可以跟外部公司合作。 站在ADOR立场希望选择最物美价廉的合作对象，例如某次选中Line Friends。 该做法令子公司不满，但闵熙珍认为应该让子公司与外部公司竞争，短期来看母公司可能觉得受损，但长远来看销售额变高对HYEBE也更有利，本质来看更有改善。

-社内气氛

被解雇的两位理事都是创业元老员工，仍会继续工作。 之前和同事讨论公司独立是为了跟HYBE谈判有点底气，现在双方都感情受伤，应结束争斗进入下一章。就当互相打了一拳、已经扯平，大家来公司是为了工作，组织里要合作不应记仇，故意刁难阻碍工作才是渎职。 比如打招呼时故意不回答，这很幼稚。 （直播评论区：房时爀在看吗？ ）

-为何去海外拍摄

拍MV时需要在户外空间播放新歌，在国内容易泄密，所以尽量去没人认识的地方。

-结语

工作得来的20亿奖金已在这一个月全部花给律师。 非常感谢记者和粉丝，希望做出让粉丝觉得花钱不可惜的作品，最感动的是看到粉丝因NewJeans而拥有更美好的生活（擦眼泪）。 金钱方面完全可以妥协，只希望大人们的判断对NewJeans有利，希望大家不要误会我。



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