Seventeen Hoshi「Young&Rich」代表之一！50亿现金买房，成刘在锡、韩孝周邻居

男团SEVENTEEN成员Hoshi（27岁）以50亿（韩币，下同）的价格购买了位於首尔江南区论岩洞的一处豪宅。

据悉Hoshi於去年7月在首尔江南区论岘洞购买了一套面积为149平方米（45.07坪）的「Brighton N40」公寓，价格为50亿8600万，并在同一天完成了登记手续了，成为了「国民MC」刘在锡的邻居。

去年9月刘在锡以86亿6657万购买的199平方米（60.2坪）的顶层公寓。 此外，演员韩孝周、吴涟序、艺人李辉在以及组合INFINITE的成员兼演员L（金明洙）等都住在这里。特别值得一提的是，Hoshi作为1996年出生的购房者，被确认为是所有产权过户已完成的住宅中最年轻的买家。 据推测，他以全款购买，没有设置任何抵押权。



据悉该公寓拥有三重安全系统，可以保护业主的隐私，并且大门前有GIA国际学校和知名私立小学，教育环境优越。



유재석의 아파트, 논현동 '브라이튼 N40' 펜트하우스



가격 : 87억

전용면적 : 199㎡(60.2평) pic.twitter.com/6j3VfE3cO0 — 1987 (@1987_TSLA) May 22, 2024

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻