《只要有空》车太铉提及高二儿子「在家都不说话，与朋友在一起时变成了另一个人」

日前播出的SBS实境综艺《只要有空》请来了车太铉，与刘在锡又展开一段有趣的你来我往斗嘴时光。而当他们走在街上，看到了迎面而来的高中学生们，车太铉爸爸有感而发，提到了自己正就读高二的儿子。

当天迎面而来的高中生有说有笑的，身为父亲的车太铉也不禁感叹，他在节目中说道：「跟同学朋友们在一起就是这么阳光开朗，在家里几乎一句话都不说，但是能看到这景象还是挺庆幸的」。他提到自己的大儿子正值高二，几乎不太讲话，长得很高大，但跟朋友在一起的时候根本就成了另一个孩子，又笑又骂的，骂起人来也满粗暴的，总之觉得儿子有好好成长就好。



后来主持人刘在锡与柳演锡登场，车太铉还分享了刚才高中生经过还问他「在拍摄什么节目」，他回答《只要有空》但是高中生说不知道，所以他也趁机宣传了一下。刘在锡则表示近年来的高中生其实不太看电视的，车太铉也相当认同，觉得YT的有趣内容有时比电视频道更吸引年轻人。



车太铉也透露自己平时跟儿子的谈话并不多，还暗示刘在锡「在节目中谈这个可能会令人不舒服」，所以柳演锡之后都避开了名字，只问「他」有什么烦恼呢，也同样身为爸爸的刘在锡则回答说「当爸爸的是连这句「你有什么烦恼」都不敢说出口」，让车太铉感同身受，产生强烈的共鸣。不过面对即将升高三的儿子，车太铉表示只希望他别太辛苦，展现了父亲的爱意。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻