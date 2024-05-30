【雷】《背著善宰跑》大結局放閃不停！糾纏的命運終於斬斷，善宰小素不約而同看到未來畫面（EP.15-16）

tvN月火劇《背著善宰跑》講述因疲憊的生活而結束生命的頂級男明星，和為了救活他而回到過去的熱血粉絲所展開的奇幻愛情故事。

*以下包含第15、16集關鍵內容！



記憶不會消失

小素（金惠奫 飾）在摩天輪受驚嚇病倒，善宰（邊佑錫 飾）不顧眾人目光將她帶回家照顧。 小素深怕再與他產生關聯，醒來後堅持回到自己家。 善宰藉口送藥跑去找小素，幫小素抱侄子時被吐到衣服，不得不進到小素家沐浴更衣，於是出現了養眼一幕~



小素家人突然回來，小素連忙拉著善宰躲進房間，善宰順勢參觀起她的照片，拿起懷錶端詳時不慎掉在地上，抱歉地承諾會修好它。 趁家人回房間時，小素趕忙送善宰離開，關門時善宰突然閃現玄關kiss的回憶，陷入混亂XD



難得清醒的外婆告訴小素記憶不會消失，而是刻在靈魂中。 同時，善宰根據小素寫下的歌詞再次寫出《陣雨》旋律，小素聽到後泣不成聲。

善宰給修好的懷錶上發條，隨著時間重新流淌，15年來忘卻的記憶突然湧進腦中，和小素相愛的過往全都記起來了！善宰恍惚中看到學生小素在路對面，跌跌撞撞走上馬路...



太成追兇

太成（宋建熙 飾）蹲點逮捕金永洙但被他跑掉，驅車追逐時剛好善宰走到馬路上。 眼看金永洙就要撞上善宰，太成不顧危險撞停金永洙車輛、救下善宰。 金永洙再次逃跑時被卡車撞傷跌入河中身亡，糾纏的命運終於被斬斷！



Happy Ending

善宰告訴小素他已想起全部，哭泣著相擁在一起。 善宰纏著小素約會，被拍到照片後大方公開戀情，令經濟人再次想辭職XD小素侄子周歲宴因善宰的到來變成雙方長輩相見禮，外婆叮囑他要和小素長長久久地幸福下去，令善宰感動不已。



善宰計劃了遊輪煙花求婚，但聽完小素想當導演的心願後意識到時機不佳，臨時決定取消。



小素努力工作、終於拍好作品，兩人在櫻花飄落的春日裡散步，善宰再一起抓著她的手捕捉花瓣，偷偷在花瓣下藏了求婚戒指！善宰說出他的願望：「以後所有時間都和我一起度過吧。」 一瞬間兩人仿彿看到了未來的婚禮，全劇終~~~





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