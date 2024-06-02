VIU专访《背著善宰跑》金惠奫公开对边佑锡的第一印象！感觉我们认识已久，他真的非常体贴～

VIU平台对《背著善宰跑》里饰演任素的金惠奫特别专访，她不仅分享了拍戏的各种花絮，还透露了自己最爱的偶像团体是她们！！

Q1：是什么让你决定出演这部戏剧？你对剧本的第一印象是什么？

A：从我第一次拿到《背著善宰跑》的剧本那一刻起，我就觉得它非常有趣。我决定接受这个角色，是因为我对通过时空旅行来展示角色的多样性格和表演感到非常兴奋，这个过程横跨了角色的青少年时期、20多岁和30多岁。



Q2：告诉我们一个对你来说最难拍摄的场景，为什么？

A：有些场景设定在夏天，但我们不得不在冬天拍摄。这有点挑战，因为我必须忍受寒冷，还不能被发现出我在颤抖。

Q3：有哪些方面的性格特徵是你在《背著善宰跑》的角色中感到认同或共鸣的？

A：我认为任素的明亮和充满活力的模样与我相似。然而，我发现任素比我更坚强且有韧性，因为她在面对困难或挑战时不会放弃。相反，她会迅速站起来迎接困难。通过任素，我发现了我们的不同，也学到了很多。

Q4：你对边佑锡的第一印象是什么？拍摄后，是否对彼此有了新的了解？

A：从我第一次见到佑锡OPPA那一刻起，我就觉得他很熟悉友好，好像我们已经认识很久了。我对他的第一印象是他非常体贴，开始拍摄后，我发现他比我最初想的还要周到和善良。



Q5：如果你有选择穿越到过去或未来的机会，你会选择哪个？

A：我会选择穿越到未来。虽然回到过去可以消除我的遗憾或失望，但我相信我现在的自己是所有过去选择的结果。因此，我对未来更感兴趣，而不是纠结於过去。

Q6：你在现实生活中是某个艺人的粉丝吗？

A：我爱BLACKPINK！

Q7：与边佑锡合作的经历如何？能分享一些你们在一起工作时的有趣回忆吗？如果你们再次合作，你希望参与什么类型的题材？

A：我觉得我非常依赖佑锡OPPA，因为他非常体贴和周到。特别是在寒冷的冬天拍摄水中戏的时候，我感受到了一种强烈的相互依赖和同伴情谊，这让我印象深刻。如果我们有机会再次合作，我希望能扮演一个带来更多笑声的角色，不像《背著善宰跑》中会一直落泪。



Q8：在现实生活中，你更喜欢善宰（边佑锡 饰）的追求还是泰成（宋建熙 饰）的追求？

A：我觉得善宰和泰成对任素来说都是同样珍贵和重要的，所以很难只选择其中一个。

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