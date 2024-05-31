NMIXX遇音響事故以超強LIVE實力驚艷！被狂誇幾天後突然發生反轉，網友：被欺騙了

一場音響事故，反而讓更多的人知道了女團NIMXX強大的真唱實力。

27日，NMIXX作為演出嘉賓，參加了新韓大學的慶典。 演唱《DICE》時音響突發狀況，伴奏中斷。 正在演出的成員們並沒有很驚慌失措，而是繼續跳舞並保持歌唱。 她們在無伴奏的情況下加入了即興音效，完成了舞蹈間奏等，最後完美地結束了表演，穩健的臺風，超穩的LIVE引得現場觀眾歡呼雀躍。

엔믹스 노래하다 반주 끊켰는데

걍 쌩라이브로 말아주심.. pic.twitter.com/ucwMbgjrB1 — 아눙 (@anung_56) May 27, 2024

相關內容很快就在韓網各大論壇和SNS上傳播開來，引來不少網友的圍觀和評論，眾人表示：「伴奏中斷時她們竟然直接繼續唱下去，太帥了，她們在完美地完成表演的同時自己也應該很享受」、「最後圭珍的笑聲和音源一模一樣」、「 如果沒有自信，一般音樂中斷時都會停下來尷尬地對視，但NMIXX卻直接在無伴奏的情況下繼續表演」、「這才是愛豆團該有的實力啊」等。

不過事情發生了反轉。 主辦方新韓大學總學生會在論壇發佈消息稱：「第一天NMIXX的音響事故實際上是提前安排好的表演。 音樂一停下，站在Synergy Zone的人們就同時看了過來，懷疑這是不是個真正的失誤。 」對此，成員BAE在Bubble上表示：「音樂突然停了，當時嚇了一跳，雖然表情沒能控制住，但是身體動了起來，所以好像自然地唱了下去。」

這一消息傳開後，網友們對所謂的「策劃」音響事故表示失望。 許多網友認為，儘管NMIXX已經是眾所周知的實力派組合，但以這種方式來演出，實在令人無語。有些人則認為「總比放直播AR好」，對這種做法表示理解，但多數網友批評了策劃這場表演的公司。 也有一部份人批評了不必透露這一事實的總學生會，但相比對公司的批評聲音，只佔少數。

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