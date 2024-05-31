韓韶禧出席一次活動，從紋身到包包刺繡全都被關注！網友：我以為是2PM的Jun.K呢

韓韶禧不愧是韓流大勢，一亮相即獲得火爆關注。

日前，韓韶禧出席了在首爾聖水洞舉行的品牌活動。 當天，她身穿綠色掛脖連衣裙登場，手拎同色系包包，盡顯時尚達人的一面。 不過最吸引媒體和民眾目光的則是側身的花朵刺青，韓韶禧抬手或轉身時就會很容易被看見。



한소희, '옆구리에 꽃이 피었어요' 5월29일 디올 컬렉션 포토콜 행사 한소희씨 옆구리 꽃이 피었어요.ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/OHqNT61Fml — 투모로우바이 투게더 공식팬카페 모아 (@txt7646073) May 29, 2024

早前韓韶禧曾因全身的刺青而火爆網路，被不少人大讚「有個性」，但後期因為當演員的需要，公司花費了2000萬韓幣替她洗掉。 這次又露出刺青引來不少網友討論，紛紛表示：「如果不穿這麼露的衣服其實看不到」、「不是都洗掉了嗎？ 」、「刺青好大」、「果然還是這麼有個性等」等。

活動結束後，韓韶禧又在個人SNS上公開了在活動現場拍攝的照片，其中一隻繡著「JUNK」英文字母的奢侈品D牌包立即引發了網友們的好奇，紛紛猜測到底是什麼意思，甚至有網友調侃「我以為是2PM的Jun.K」！



「JUNK」在字典裡的釋義為「廢旧物品」、「無價值的東西」、「無用的東西」，韓韶禧在出道之前就以「JUNK」為網名活躍在BLOG和SNS上。 她還在採訪中解釋過當年學美術的時候給自己起了個別名，叫做「JUNK」，意思為「情感垃圾桶」。

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