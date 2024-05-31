NMIXX遇音响事故以超强LIVE实力惊艳！被狂夸几天后突然发生反转，网友：被欺骗了

一场音响事故，反而让更多的人知道了女团NIMXX强大的真唱实力。

27日，NMIXX作为演出嘉宾，参加了新韩大学的庆典。 演唱《DICE》时音响突发状况，伴奏中断。 正在演出的成员们并没有很惊慌失措，而是继续跳舞并保持歌唱。 她们在无伴奏的情况下加入了即兴音效，完成了舞蹈间奏等，最后完美地结束了表演，稳健的台风，超稳的LIVE引得现场观众欢呼雀跃。

엔믹스 노래하다 반주 끊켰는데

걍 쌩라이브로 말아주심.. pic.twitter.com/ucwMbgjrB1 — 아눙 (@anung_56) May 27, 2024

相关内容很快就在韩网各大论坛和SNS上传播开来，引来不少网友的围观和评论，众人表示：「伴奏中断时她们竟然直接继续唱下去，太帅了，她们在完美地完成表演的同时自己也应该很享受」、「最后圭珍的笑声和音源一模一样」、「 如果没有自信，一般音乐中断时都会停下来尴尬地对视，但NMIXX却直接在无伴奏的情况下继续表演」、「这才是爱豆团该有的实力啊」等。

不过事情发生了反转。 主办方新韩大学总学生会在论坛发布消息称：「第一天NMIXX的音响事故实际上是提前安排好的表演。 音乐一停下，站在Synergy Zone的人们就同时看了过来，怀疑这是不是个真正的失误。 」对此，成员BAE在Bubble上表示：「音乐突然停了，当时吓了一跳，虽然表情没能控制住，但是身体动了起来，所以好像自然地唱了下去。」

这一消息传开后，网友们对所谓的「策划」音响事故表示失望。 许多网友认为，尽管NMIXX已经是众所周知的实力派组合，但以这种方式来演出，实在令人无语。有些人则认为「总比放直播AR好」，对这种做法表示理解，但多数网友批评了策划这场表演的公司。 也有一部份人批评了不必透露这一事实的总学生会，但相比对公司的批评声音，只占少数。

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