【韓網熱門】如果你本命秘密戀愛還這樣的話，你怎麼想？網友意見大不同

《背著善宰跑》已經正式結束，但不少觀眾依舊沉浸在故事中無法齣戲。

第16集中，善宰（邊佑錫 飾）重拾記憶，與小素（金惠奫 飾）「相認」，開始偷偷談戀愛，兩人在圖書館約會，雖然善宰戴了帽子、口罩，但依舊被認出，很快就登上了新聞。

韓國觀眾們代入了自己的本命，有網友在theqoo論壇上詢問「若你本命像這樣秘密戀愛的話，你會怎麼想？」



韓國網友評論：

1. 當了15年的孝子，34歲了才談戀愛，而且還是在圖書館，我無所謂啊

2. 現實的話肯定立刻脫粉，但這是電視劇

3. 他又不是愛豆，我會為他加油，34歲了，都是能結婚的年紀了

4. 其實我對本命的戀愛傳聞根本不關心，只是戀愛而已啊，而且他都出道15年了

5. 出道15年，多年孝子，戀情曝光時如果還處在有人氣的時候，可能多少會受點影響，可是他們看起來好幸福啊，又欣慰又有點難過，不過此時的善宰不僅是演員，還是Eclipse成員啊，大家怎麼都忘了

6. 代入我追愛豆團的時期，啊啊啊，雖然會為素善的故事（15年初戀）應援，但會默默脫粉，這樣心理會好受一些

7. 絕對不行

8. 我太愛本命了，哪怕是有戀情，甚至結婚了，只要活動就行，生了孩子之後還能去《超人回來了》

9. 會驚訝，但也會覺得他倆絕對是真愛

10. 34歲，還是在圖書館，大家就睜一隻眼閉一隻眼吧，因為女友是會去圖書館的人，絕對不會是什麼奇怪的人，很安心

11. 努力不被發現，但是還是被拍到了=雖然我依舊會傷心，但是會應援

故意引人注意，而導致被拍=脫粉

12. 出道15年了，談戀愛肯定沒問題。 約會場所是圖書館，合格！為什麼我本命不談戀愛啊，不結婚嗎？ 我想看他的孩子啊。 比起不結婚，不談戀愛，總比一點消息沒有，突然傳出離婚消息好

13. 他都沒打算遮掩啊，說什麼秘密戀愛呢

14. 他都談戀愛了，我肯定脫粉啊

15. 34歲才談戀愛，也太端正了吧

16. 24歲不可以，34歲我可以接受，而且又不是夜店，是圖書館唉，我接受

17. 太失望了，脫粉

18. 立刻預約卡車（要去示威）

19. 崩潰之後脫粉，整理好所有周邊扔到他們公司門口

20. 如果是這種情況的話，不如直接公開戀情，坐在對面的人不是都認出來他是善宰了嗎，這和IG上秀恩愛有什麼區別

21. 34歲的善宰不就是邊佑錫本人嗎？

22. 想到他年紀的話會理解，而且他本人也沒有打算隱瞞的意思

23. 我沒看劇，但是如果是我本命這樣的話，麻煩先告訴我一聲，我會賣掉所有周邊然後脫粉

原文：https://theqoo.net/square/3253594441

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