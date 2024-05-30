tvN上半年的電視劇都忙著結婚！羅人友&朴敏英、金秀賢&金智媛、邊佑錫&金惠奫婚紗照實在是太養眼了

不得不說tvN今年運氣爆表，光是上半年的三部劇《和我老公結婚吧》、《淚之女王》和《背著善宰跑》就反響火爆，播出時全都穩居同檔劇收視率冠軍寶座，話題度更是其他作品無法超越的。 接連三部爆款，tvN高層顴骨怕是要笑疼了。

《和我老公結婚吧》、《淚之女王》和《背著善宰跑》，雖然都是羅曼史劇，卻拍出了不同的味道。 這三部劇有一個共同點那就是劇中的CP們都結婚了，三對男女主人公的婚紗照各有特色，下面就一起來欣賞一下吧。

《和我老公結婚吧》羅人友&朴敏英

羅人友和朴敏英從外型上就很有CP感，劇中的互動每時每刻都在散發十足的幸福氛圍，婚紗照更是甜出汁，對視的眼神，十指緊扣的手，還有羅人友護著朴敏英的小細節，差點就讓人以為這組婚紗照是真的。



《淚之女王》金秀賢&金智媛

「白洪CP」無論何時看到都很養眼。 因為劇情圍繞財閥展開，「白洪CP」的婚紗也是高級感滿滿，兩人的甜蜜互動和幸福的笑容，讓人們對他們的愛情故事充滿了羨慕。



《背著善宰跑》邊佑錫&金惠奫

又甜又虐的「素善宰」CP也終於迎來了美好的結局。 兩人的結婚造型讓無數觀眾聯想到了現實生活中炫彬和孫藝真的世紀婚禮，差不多的禮服LOOK，也是編劇巧妙地call back了之前小素為停止時間爆料未來炫彬和孫藝真結婚的場景。 不過，真的沒有人發現「小素」和「善宰」這麼有夫妻相嗎？？



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