【韩网热门】如果你本命秘密恋爱还这样的话，你怎么想？网友意见大不同

《背著善宰跑》已经正式结束，但不少观众依旧沉浸在故事中无法出戏。

第16集中，善宰（边佑锡 饰）重拾记忆，与小素（金惠奫 饰）「相认」，开始偷偷谈恋爱，两人在图书馆约会，虽然善宰戴了帽子、口罩，但依旧被认出，很快就登上了新闻。

韩国观众们代入了自己的本命，有网友在theqoo论坛上询问「若你本命像这样秘密恋爱的话，你会怎么想？」



韩国网友评论：

1. 当了15年的孝子，34岁了才谈恋爱，而且还是在图书馆，我无所谓啊

2. 现实的话肯定立刻脱粉，但这是电视剧

3. 他又不是爱豆，我会为他加油，34岁了，都是能结婚的年纪了

4. 其实我对本命的恋爱传闻根本不关心，只是恋爱而已啊，而且他都出道15年了

5. 出道15年，多年孝子，恋情曝光时如果还处在有人气的时候，可能多少会受点影响，可是他们看起来好幸福啊，又欣慰又有点难过，不过此时的善宰不仅是演员，还是Eclipse成员啊，大家怎么都忘了

6. 代入我追爱豆团的时期，啊啊啊，虽然会为素善的故事（15年初恋）应援，但会默默脱粉，这样心理会好受一些

7. 绝对不行

8. 我太爱本命了，哪怕是有恋情，甚至结婚了，只要活动就行，生了孩子之后还能去《超人回来了》

9. 会惊讶，但也会觉得他俩绝对是真爱

10. 34岁，还是在图书馆，大家就睁一只眼闭一只眼吧，因为女友是会去图书馆的人，绝对不会是什么奇怪的人，很安心

11. 努力不被发现，但是还是被拍到了=虽然我依旧会伤心，但是会应援

故意引人注意，而导致被拍=脱粉

12. 出道15年了，谈恋爱肯定没问题。 约会场所是图书馆，合格！为什么我本命不谈恋爱啊，不结婚吗？ 我想看他的孩子啊。 比起不结婚，不谈恋爱，总比一点消息没有，突然传出离婚消息好

13. 他都没打算遮掩啊，说什么秘密恋爱呢

14. 他都谈恋爱了，我肯定脱粉啊

15. 34岁才谈恋爱，也太端正了吧

16. 24岁不可以，34岁我可以接受，而且又不是夜店，是图书馆唉，我接受

17. 太失望了，脱粉

18. 立刻预约卡车（要去示威）

19. 崩溃之后脱粉，整理好所有周边扔到他们公司门口

20. 如果是这种情况的话，不如直接公开恋情，坐在对面的人不是都认出来他是善宰了吗，这和IG上秀恩爱有什么区别

21. 34岁的善宰不就是边佑锡本人吗？

22. 想到他年纪的话会理解，而且他本人也没有打算隐瞒的意思

23. 我没看剧，但是如果是我本命这样的话，麻烦先告诉我一声，我会卖掉所有周边然后脱粉

原文：https://theqoo.net/square/3253594441

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