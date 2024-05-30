社恐人士根本不敢去領獎！《背著善宰跑》送的獎品太大，需要中獎人去現場領取

《背著善宰跑》於本週二大結局，從開播初期就引爆全網熱議的該劇受到了廣大觀眾的喜愛，狂讚是「週一病治療劑」，並同時傷心地表示「之後的週一要怎麼過」。

為迎合《背著善宰跑》的超高網路熱度和超人氣，tvN電視台還為此舉辦了觀影截圖活動，並公開了各種獎品，除了主角們的簽名海報、電視劇周邊之外，還有與男主角邊佑錫真人同等身高的人形立牌，讓很多觀眾心動，紛紛參與到活動中去。



這幾天開獎過程中，tvN突然發布緊急通知，希望抽中人形立牌的幸運觀眾能夠到電視台現場領取，因為人性立牌高達190cm，無法快遞配送，只能辛苦中獎者親自到現場來拿了。



看到通知的網友們爆笑不止，紛紛留言表示：「電視台還說領獎時要照相、錄影，和190cm的人形立牌一起，想想都很搞笑」、「領完了搭地鐵回去，哈哈哈哈哈哈」、「這要怎麼背回家啊？？」 、「這次真的是背著善宰跑了」、「社恐表示即使中獎了也不好意思去領，既要拍照、錄影，還要拿著這麼大的東西回家」、「哪怕是開車都不知道怎麼拿，無法折疊啊」、「哈哈哈哈哈哈哈哈，背著人形立牌的話一下子變得偷感很重（偷感是一種描述，主要用來形容一種偷偷摸摸、小心翼翼的感覺）」等。



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