秀智&朴寶劍為電影《Wonderland》獻唱OST：聲音也好配啊

秀智和朴寶劍全方位合作，不僅在電影《Wonderland》中扮演情侶，還一同為影片演唱了OST。

發行公司Ace Maker Movie Works通過YouTube頻道上傳了兩人参與的電影《Wonderland》OST《Wish： Wonderland is here》的合唱片段，歌曲以宇宙飛船為背景，描繪了正仁（秀智 飾）和泰柱（朴寶劍 飾）的幻想世界。在現實中無法在一起的兩人，通過在想像中重逢。



據知情人士表示：「朴寶劍通過反映泰柱心境的歌詞為歌曲增添了情感。 他甚至親自命名了這首歌，充滿熱情地參與了歌曲製作。 」儘管拍攝日程緊張，秀智和朴寶劍都盡了最大的努力。 兩人通過不斷練習，融入了細膩的感性，完成了美妙的和聲。朴寶劍表示：「這是展示服務使用者情感的一場場景。 」秀智也補充道：「記得拍攝前一直在練習。 」

另外，《Wonderland》是一部奇幻愛情片，講述通過將逝者復原為人工智慧，來與心愛之人相見的故事。 電影將於下月5日上映。

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